Grande Fratello Vip, Signorini svela come sarà la puntata di Capodanno

Come già noto, l’appuntamento consueto con Federica Panicucci di Capodanno in musica non andrà in onda. Al suo posto ci sarà il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e, a questo proposito, proprio il conduttore di Canale 5 ha rilasciato un intervista a Tv Sorrisi e canzoni in cui ha svelato alcune chicche su come sarà organizzata la puntata del 31 dicembre 2020, l’ultima dell’anno.

Alfonso ha raccontato che faremo il conto alla rovescia per accogliere l’anno nuovo in compagnia dei Vipponi. La puntata del Grande Fratello Vip sarà in diretta tv e ricca di sorprese. Lo stesso Signorini ha preteso che la trasmissione non fosse assolutamente registrata per quel giorno. “Mi avrebbe depresso troppo far finta che fosse mezzanotte”, ha detto il conduttore. E ha continuato: “Il conto alla rovescia lo faccio volentieri, è un atto catartico”. E ha anche sottolineato che, nonostante a lui non piaccia festeggiare il Capodanno, con quello che ci stiamo lasciando alle spalle dire addio al 2020 è doveroso.

Il pubblico ha accolto in maniera positiva la scelta di Mediaset di mandare in onda il GF Vip il 31 dicembre, e anche quello di allungare il programma fino a febbraio. Alfonso Signorini durante l’intervista di Tv Sorrisi e Canzoni si è dimostrato ampiamente soddisfatto ma esclude un ulteriore prolungamento delle puntate fino a Pasqua. Doveroso il meritato riposo sia suo che dello staff.

In ogni caso ha comunque svelato diverse curiosità su quanto si vedrà in tv il giorno di Capodanno o, per lo meno, le proposte che sono state messe sul tavolo della produzione del Grande Fratello Vip.

“Sarà un veglione vero e proprio, non una puntata del GF. Non ci saranno le nomination, ma tanti momenti emozionanti, sorprese, canzoni e tanti ospiti. Poi sfrutteremo le potenzialità artistiche di ciascuno: la Ruta sa presentare, Malgioglio cantare, Pretelli imitare…”

Anche il cenone sarà in diretta e da quel che Alfonso ha potuto svelare sarà una sorta di gara culinaria. “Ognuno preparerà un piatto”– ha dichiarato il conduttore – “Non è escluso che uno chef dia il suo giudizio e magari una giuria in studio assaggi”. E ha aggiunto:

“Da mezzanotte in poi, dopo aver brindato con lo spumante, ci sarà tanta musica e allegria. Vogliamo dare un bel calcione al vecchio anno ma ci terrò anche a ricordare chi non c’è più, come Stefano D’Orazio, Gigi Proietti e Paolo Rossi”.

Ci saranno dunque anche attimi di serietà in cui verrà ricordato chi non c’è più ma è esclusa l’incursione di Signorini nella casa per fare il classico trenino di Capodanno dopo la mezzanotte. Il rispetto delle norme anti-Covid sarà la prima cosa. “Però potrei fare un bliz in giardino”, ha concluso Alfonso.

Per quanto riguarda il giorno di Natale, invece, il Grande Fratello Vip non andrà in onda. Ma i Vipponi riceveranno comunque i regali dai propri cari e avranno diritto ad una videochiamata con loro.