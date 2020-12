Ormai non è più una novità: il 31 dicembre su Canale 5 andrà in onda una serata speciale con Alfonso Signorini e tutto il cast del Grande Fratello Vip. Una decisione, quella di Mediaset, che ha stupito tutti visto che negli ultimi anni è stato trasmesso Capodanno in musica con Federica Panicucci. Proprio quest’ultima aveva annunciato nel mese di novembre la riconferma del suo show ma qualcosa è andato storto… E la padrona di casa di Mattino 5 non ha gradito questo repentino cambio di palinsesto.

Stando a quello che riporta Dagospia, Federica Panicucci avrebbe reagito male alla scelta dell’azienda di far fuori Capodanno in musica per lasciare spazio al Grande Fratello Vip. “A Cologno Monzese gira voce che la notizia non avrebbe fatto fare i salti di gioia alle radio di Mediaset ma soprattutto la più delusa sarebbe proprio la bella Federica che aveva già pronti uno dei suoi sobri look”, si legge sul portale. Sarà vero?

Secondo le indiscrezioni la scelta è dipesa perlopiù da una questione di soldi ma anche di sicurezza vista la pandemia da Coronavirus in corso. Con la messa in onda del Grande Fratello Vip i costi vengono notevolmente abbattuti dato che i protagonisti sono ben reclusi nel bunker di Cinecittà. Al momento non è chiaro cosa si farà quella sera: Alfonso Signorini si è limitato ad annunciare che il pubblico potrà passare il Veglione con gli amati Vipponi.

Nonostante gli ascolti tv non sempre esaltanti, Mediaset ha allungato il Grande Fratello Vip fino al prossimo febbraio. Una mossa che ha pesato inevitabilmente sul cast della quinta edizione del reality show. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno abbandonato il gioco: non avevano intenzione di trascorrere le festività natalizie nella Casa più spiata d’Italia e lontano dai propri affetti.

Inoltre è stato necessario inserire nuovi concorrenti, una sorta di secondo cast per dare il via ad una seconda fase della trasmissione. In arrivo nei prossimi giorni al Gf Vip: Samantha De Grenet, Ginevra Lambrgohini, Andrea Zenga, Filippo Nardi, Sonia Lorenzini, Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito. Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis sono invece diventati concorrenti ufficiali dopo un breve periodo in qualità di ospiti.

Il 31 dicembre il Grande Fratello Vip dovrà vedersela con L’anno che verrà, la trasmissione condotta da Amadeus e in onda su Rai Uno. Uno show con tanti ospiti e cantanti che ha sempre vinto in passato la sfida degli ascolti tv. Chi avrà la meglio quest’anno?