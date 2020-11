Andrea Zelletta, Natalia si sbilancia per la prima volta: parole nostalgiche

Natalia Paragoni sente moltissimo la mancanza di Andrea Zelletta e stasera non è riuscita a nasconderlo. Per la prima volta ha scelto di aprirsi con i fan e mostrare il suo lato più nostalgico, più fragile. I due sono divisi da quasi due mesi, perché Andrea è ancora chiuso nella Casa del Grande Fratello Vip. Naturalmente Natalia non può che sperare che lui rimanga nel gioco il più possibile. Nonostante questo, però, è normale vivere dei momenti di forte nostalgia come quello di stasera. La fidanzata di Andrea non si è esposta molto durante queste settimane e inizialmente il pubblico si domandava perché. Con molta probabilità i due hanno deciso di non intromettersi uno nel percorso dell’altro, anche se Natalia è sempre intervenuta quando c’era da difendere il suo fidanzato.

Stasera invece si è aperta con i fan mostrando il suo lato più debole, come ha scritto nella storia su Instagram. Ha pubblicato una foto in cui lei annusa una felpa di Andrea ed è stato questo il motivo scatenante per il suo momento di sconforto. Poi ha scritto un lungo messaggio in cui ha descritto la sua mancanza. Natalia ha detto che Andrea gli manca così tanto che in questo momento vorrebbe solo abbandonarsi in un abbraccio di Zelletta, avvertire il senso di protezione che le dà e soprattutto sentirsi felice. “Tante volte penso ma non è andato in guerra, perché piangi?”, ha scritto la Paragoni.

Insomma lei stessa si accorge che non c’è un motivo così grave per cui piangere, ma alla fine un sentimento di nostalgia porta alle lacrime ed è normale. Sa che la sua situazione è totalmente diversa rispetto a quella della sua bisnonna, che ha citato per esempio, che non ha visto il marito per cinque anni. Andrea è al GF Vip, di certo non in guerra per l’appunto. Il messaggio di Natalia è proseguito con una riflessione: sa che sono passati due mesi, ma a lei sembrano un’infinità. Ed è tanto ormai il tempo passato senza vivere il contatto con Andrea, con tutto ciò che ne consegue. Queste le sue parole:

“Un’infinità di tempo che non sento il suo odore e non tocco la sua pelle, mi rende così triste. Sarà patetica o una frignona ma io sono questo e l’amore che provo per Andrea non si può descrivere. Eternamente nostri”.

Poi ha aggiunto che in questi giorni ha messo in ordine l’armadio di Andrea e ha ritrovato una felpa su cui si sentiva il suo profumo. Da quel giorno si addormenta con questa felpa, ed è la stessa che stringe al viso nella foto.