Grande Fratello Vip, scoop di Signorini: per Zorzi arriva uno sportivo gay

Alfonso Signorini lancia un nuovo scoop al Grande Fratello Vip Party, riguardante un concorrente che varcherà la porta rossa. Il pubblico di Canale 5 lo sa: la quinta edizione del reality accoglierà nuovi gieffini nel corso delle prossime settimane. Ed ecco che, durante una diretta del format con Annie Mazzola e Awed, il conduttore rivela dei dettagli di uno dei concorrenti che entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Secondo quanto dichiara, si tratta di uno sportivo a livello agonistico che non ha mai nascosto di essere gay. Signorini precisa che, insieme agli autori, ha pensato bene di inserire nel cast una persona che potrebbe interessare molto a Tommaso Zorzi. In passato, questo sportivo avrebbe più volte attirato l’attenzione dell’influencer. Ma, sempre secondo le dichiarazioni fatte da Alfonso, questo futuro gieffino non avrebbe mai prestato attenzione a Tommaso.

Signorini è convinto che quando Zorzi lo ritroverà come suo coinquilini al GF Vip 5 sverrà dall’emozione, come minimo. “Se volete vi do uno scoop, in esclusiva a voi: si tratta di un grandissimo sportivo. Non nel senso che ama lo sport, ma lo fa a livello agonistico”, fa sapere Alfonso ad Annie e Awed. Detto ciò, il conduttore ci tiene a precisare che questo ragazzo non ha mai nascosto “la sua omosessualità”. Giorni fa, Signorini aveva già reso nota questa indiscrezione, sebbene non avesse rivelato tutti questi dettagli. In particolare, aveva rivelato qualche indizio sul futuro gieffino. Scendendo nel dettaglio, aveva fatto sapere al pubblico che un 30enne avrebbe varcato la porta rossa e che il suo arrivo avrebbe entusiasmato Zorzi.

Infatti, lo stesso Tommaso ha più volte invitato il conduttore a far entrare nella Casa più spiata d’Italia qualcuno che potrebbe fare al caso suo. Alfonso ha sempre consigliato all’influencer di attendere, in quanto ci sta lavorando. E in effetti il desiderio di Zorzi potrebbe essere presto realizzato. Non sta vivendo un momento semplice all’interno della Casa Tommaso, come anche gli altri concorrenti.

Dopo l’annuncio riguardante la durata del programma, i telespettatori hanno assistito a diversi crolli. In primis Elisabetta Gregoraci ha dimostrato di essere propensa a lasciare il reality. Al contrario, Tommaso sembra, invece, disposto a continuare questa esperienza fino alla fine, sebbene non si mostri contentissimo all’idea di vivere chiuso nella Casa fino a febbraio.