Gf Vip, in arrivo un nuovo concorrente gay: Signorini accontenta Zorzi

Presto entrerà un nuovo concorrente gay al Grande Fratello Vip 5. La notizia è del giorno, ma era nell’aria. Era ovvio che sarebbero arrivati nella Casa dei nuovi concorrenti nel corso della quinta edizione. Quelli già nella Casa sono abbastanza interessanti e piuttosto bravi a creare dinamiche, e questo è stato già detto e ridetto. Ma è ovvio che le eliminazioni non possono essere messe da parte in un gioco come quello del Grande Fratello, e altrettanto vale per le nomination. Per cui per arrivare fino in fondo, e a maggior ragione se dovesse essere prolungato, è necessario rinfoltire il gruppo degli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Ma perché un concorrente gay e soprattutto perché c’è bisogno di specificarlo in questa news? Il motivo è semplice: lo ha chiesto Tommaso Zorzi!

Nuovi concorrenti al Gf Vip e uno sarà gay: Signorini accontenta Zorzi!

Nella scorsa puntata infatti Tommaso ha detto al conduttore Alfonso Signorini di far entrare un concorrente gay per dare a lui la possibilità di conoscere meglio qualcuno e magari innamorarsi. Le love story sono sempre al centro del Grande Fratello, che sia edizione Nip o Vip, e proprio parlando di flirt e possibili flirt Tommaso ha chiesto a Signorini di far entrare qualcuno anche per lui nella Casa. Richiesta accontentata: è in arrivo un nuovo concorrente gay al Gf Vip 5. La notizia è arrivata dall’ultima puntata di Casa Chi, il programma che va in onda sui social network il martedì e il venerdì sera. Ed è stato proprio Alfonso a rivelarlo: “Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del Gf Vip. È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare”.

Gf Vip, nuovo concorrente gay in arrivo: l’annuncio di Signorini

Chissà come reagirà Tommaso scoprendo questa news, e soprattutto chissà se sarà del tutto una sorpresa per lui o se invece Signorini gli metterà il tarlo nell’orecchio. Ovviamente il fatto che arrivi un ragazzo gay nella Casa non vuol dire che ci sarà il flirt. Come sottolineato anche da Zorzi stesso, infatti, non è detto che poi nasca qualcosa e che rientri nei suoi gusti, e viceversa vale per il ragazzo che entrerà. A questo punto è caccia al nome: chi sarà questo concorrente gay in arrivo al Gf Vip? Da Pomeriggio 5 è arrivato qualche indizio: il ragazzo in questione sarebbe stato in vacanza in Sicilia con Zorzi e pare fosse anche tra i possibili gieffini di questa edizione Vip. Sui social in molti hanno pensato a Claudio Sona: sarà lui?