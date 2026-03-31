Grande Fratello Vip, rischio incendio nella Casa: Adriana Volpe la fa grossa

A rischio la cucina del Grande Fratello Vip, con Adriana Volpe che ha quasi incendiato tutto. Nelle scorse ore, la conduttrice ha rischiato di dare fuoco a questa zona della Casa più spiata d’Italia. Si è trattato di un momento di distrazione, che ha visto protagonista il bollitore. Ebbene sì, proprio quell’oggetto che lo scorso anno ha generato non poche polemiche.

I fan del reality show di Canale 5 non possono aver dimenticato il bollitore lanciato da Helena Prestes, durante un litigio con Jessica Morlacchi. Entrambe si sono ritrovate a lasciare la Casa, per poi rientrare per volere del pubblico. E proprio loro hanno spento insieme le luci della Casa, arrivando alla finalissima da amiche e complici. Ed ecco che ora il bollitore torna al centro della scena, con la Volpe.

Adriana ha commesso un grave errore nelle scorse ore, come riportano in molti sui social network. La conduttrice ha posizionato il bollitore su una piastra accesa. Probabilmente pensava di poter riscaldare così la colazione. Ma ecco che la stessa Volpe, che ieri è stata al centro di un caso che ha fatto discutere durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip, si è resa conto di quanto fatto e ha allarmato i suoi compagni d’avventura.

A questo punto, gli altri gieffini sono intervenuti, hanno tolto il bollitore e hanno spento il tutto. Marco Berry ha capito che il calore avrebbe potuto fondere il cavo di alimentazione. Fortunatamente non è accaduto nulla di grave e non è scattato alcun incendio nella Casa più spiata d’Italia.

Nel frattempo, ci sono sempre più polemiche legate a Paola Caruso. Quest’ultima sarebbe stata richiamata dagli autori in confessionale per via del suo atteggiamento tenuto con Raimondo Todaro e Francesca Manzini. L’ex Bonas di Avanti un Altro è stata invitata a darsi una calmata, in quanto è risultata spesso un po’ troppo aggressiva nei modi e nelle parole, quando si è trattato di scagliarsi contro i due amici.

La rabbia di Paola deriva da quanto accaduto e uscito fuori nella quinta puntata, andata in onda ieri. La Caruso è convinta che Todaro e Francesca abbiano portato Ibiza Altea a spargere brutte parole su Blu Barbara Prezia. Per colpa loro, secondo la gieffina, avrebbe ottenuto una brutta immagine Blu.