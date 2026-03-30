Caso Volpe al Grande Fratello: scontro sul ‘ciclo’. Blasi prova a mediare, ma lo studio insorge

Si è aperto un caso nella prima serata di Canale 5, con la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026. Protagoniste della nuova dinamica, che parla di ciclo mestruale, sono state Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le tre concorrenti, tra le più Vip di questa edizione, hanno fatto discutere e diviso il pubblico stasera. Il tutto ha preso inizio nei giorni scorsi, quando la Volpe si è rifiutata di fare un gioco proposto dal reality show, dicendo di essere nel momento del mese delicato per una donna.

Ebbene Alessandra e Antonella hanno preso la palla al balzo per prenderla in giro e attaccarla. La Elia, che dopo aver incontrato Pietro Dalle Piane sembrava aver messo una pietra sopra i dissapori con Adriana, e la Mussolini hanno ironizzato in confessionale sulla sua età. In particolare, hanno fatto intendere di essere stranite dal fatto che la conduttrice televisiva possa avere il ciclo in questa fase della sua vita.

Stasera ecco che la Volpe al Grande Fratello Vip è apparsa abbastanza provata dalla cosa e fortemente infastidita dai loro commenti:

“Non vedo perché in prima serata devo parlare di cose mie. Pagina di uno squallore bruttissima, per voi due. Questo tipo di televisione non mi rappresenta e questo tipo di provocazioni non le voglio subire- Sanno quanto io sia stata male. Mettere in pasto una cosa privata mia lo trovo… Io non ho messo in pasto niente. Il Grande Fratello ha chiesto chi può fare questa prova e io ho detto semplicemente come stavo. Io mi voglio dissociare da questo contenuto televisivo. Non faccio questo tipo di televisione. Sei riuscita a prendermi in giro e umiliarmi come donna e madre”

Ilary Blasi è intervenuta per farle notare che, in realtà, non è poi così strano parlare di questo argomento in televisione, in quanto “sono cose normali”. La Mussolini ha preso la palla al balzo, chiedendo di normalizzare l’argomento. La Volpe, però, ha continuato a non approvare il tutto, dichiarando apertamente di non essere disposta a fare questo tipo di televisione.

Il pubblico si è diviso in questa fase della puntata. C’è chi è convinto che Adriana abbia esagerato a prendersela così tanto e chi, invece, ritiene che la Mussolini e la Elia volessero prenderla in giro su una questione più delicata. Fa parte del secondo schieramento Selvaggia Lucarelli, che dallo studio si è schierata prontamente dalla parte della Volpe e contro le altre due concorrenti. L’opinionista crede che Antonella e Alessandra abbiano colpito Adriana in un punto debole e così le ha smontate in diretta:

“Intanto, Alessandra deve smetterla di dire quando gli altri devono ridere e no. La questione del ciclo e non ciclo è una cosa più delicata di quello che vogliono far pensare. La battutaccia era che lei non poteva avere più il ciclo. Ragazze non potete tirare il sasso e poi nascondere le mani. Questo è un tema delicato e difficile da affrontare. Io ho l’età di Adriana e so benissimo dove stanno andando a parare. Non fare la furba con me. Non stavi parlando di ciclo, ma stavi parlando del fatto che potrebbe non avere più il ciclo visto che è in una determinata fase della sua vita. Siete state molto indelicate”

Cesara Buonamici, furiosa, si è trovata d’accordo con la sua collega. Ha anche lei chiesto alle due concorrenti di fare le loro scuse ad Adriana. La Blasi ha subito notato che la Buonamici stasera è apparsa in questo frangente davvero arrabbiata e nervosa. Allo stesso tempo, la giornalista del TG5 ci ha tenuto ad attaccare comunque Adriana: “Lei in questa posizione di vittima si trova benissimo e gli attacchi delle due le danno la giusta visibilità”.