Grande Fratello Vip 3° puntata: nominati, Blasi liquida l’eliminato, Elia straziante

Il cast del Grande Fratello Vip 2026 si sta dando da fare dal punto di vista degli scontri e delle dinamiche. Ilary Blasi ha avuto abbastanza materiale per la terza puntata, che è andata in onda il 24 marzo. Non solo la prima eliminazione, ma ci sono state le prime tensioni in diretta. L’appuntamento è iniziato con la lite nata, nei giorni scorsi, tra Antonella Elia e Dario Cassini. Stasera la situazione è diventata sempre più tesa.

Infatti, Cassini si è anche scagliato contro il reality show, lanciando accuse. Spazio poi anche agli screzi tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Inaspettatamente, Selvaggia Lucarelli ha preso le difese della prima. La puntata è andata poi avanti con Lucia Ilardo, che è stata smascherata da Cesara Buonamici. Un blocco della serata ha visto protagonista anche Marco Berry, che un po’ tutti trovano esagerato. Quest’ultimo ha accusato Nicolò Brigante di essere solo un ragazzo belloccio.

Giovanni Calvario è intervenuto in diretta, facendo presente che essere belli esteticamente non vuol dire necessariamente non essere intelligenti. Spazio poi alla commozione, con la storia di Ibiza Altea. Il padre di suo figlio è morto, anni fa, in un incidente stradale. La gieffina ha ripercorso quel momento, con tanto di lacrime. Non solo, ha ricevuto una lettera da parte della madre dell’uomo, che l’ha salutata a distanza con grande affetto. Inoltre, per lei è arrivata un’altra bellissima sorpresa: un video messaggio di suo figlio.

Grande Fratello: Antonella Elia e Pietro Delle Piane in uno straziante confronto

Dopo le lacrime e le emozioni, sono tornate le tensioni nella Casa più spiata d’Italia, con vari gieffini convinti che Francesca Manzini stia recitando una parte e non sia se stessa. “Trovo che ci sia qualcosa di sfuggente in te”, ha aggiunto la Lucarelli dallo studio, unendosi al coro.

Straziante confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. In lacrime, la gieffina gli ha chiesto di evitare altri confronti in TV, in quanto rischierebbe un’umiliazione. Come hanno fatto notare Selvaggia, Ilary e Cesara, la Elia con affetto e delicatezza è stata abbastanza chiara: non ha alcuna intenzione di tornare con lui. “Non farti umiliare Pietro. Ora tutti penseranno male di te. Ti prego, tutelati”, ha dichiarato in lacrime Antonella.

Dallo studio sia le opinioniste che la conduttrice hanno incitato Delle Piane ad accettare questa sua decisione, in un’atmosfera alquanto imbarazzante. “Non sarei dovuto venire”, ha dichiarato Pietro, prima di andare via, chiedendo alla Elia di non arrabbiarsi, a questo punto, se noterà che lui sta andando avanti con la sua vita.

Cassini primo eliminato del GF Vip 2026, le nomination

Il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip è Dario Cassini, con il 4.67% dei voti. Ilary Blasi ha cercato di liquidare subito il comico, probabilmente ancora infastidita dalle sue accuse iniziali. Inoltre, il pubblico aveva chiesto la sua squalifica per più casi che l’avevano visto protagonista in questi giorni. Dunque, la sua eliminazione probabilmente ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla conduttrice, che si è mostrata poco interessata al suo ultimo discorso.

Dario ha tentato di spiegare al pubblico che è un onesto cittadino e qui la Blasi ha subito troncato il suo discorso, chiedendogli di procedere con la sua uscita. Anche quando Cassini si ritrovava a salutare i suoi coinquilini, Ilary ha insistito più volte affinché lasciasse subito la Casa.

La puntata si è poi conclusa con le nomination, che hanno portato al televoto Lucia, Alessandra, Marco e Francesca. Sono cambiati i capitani dei due gruppi, che hanno preso il posto rispettivamente di Adriana Volpe e Antonella Elia, ovvero Alessandra Mussolini e Giovanni Calvario. Inaspettatamente, Renato Biancardi ha sorpreso tutti durante le nomination, votando Lucia, colei che aveva appena baciato nel letto. Il gieffino ha ammesso di voler dare più importanza alle sue amicizie, piuttosto che a quel bacio.