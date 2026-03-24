Cassini accusa il Grande Fratello Vip sul caso Elia: caos e Blasi gela lo studio

Dario Cassini al Grande Fratello Vip 2026 non ci sta e si scaglia contro la produzione. Non solo, in questa terza puntata così tesa, Selvaggia Lucarelli spiazza tutti quando si tratta di Alessandra Mussolini, pur di colpire Adriana Volpe. Andando con ordine, l’appuntamento inizia stasera dallo scontro della settimana, quello tra Antonella Elia e Dario. Quest’ultimo ha accusato la showgirl di avergli nascosto delle pillole nel suo beauty-case, dimostrando di essere una persona in grado di compiere dei brutti gesti.

Cassini si è così convinto che Antonella possa anche mettere a rischio la salute degli altri, pur di fare dei dispetti. Da qui è nata una feroce lite tra i due gieffini, con toni molto accesi. Alla fine, Giovanni Calvario ha cercato di mettere un punto al tutto, salvando la posizione della Elia. Questo l’ha fatto dicendosi certo del fatto che lo stesso Dario abbia nascosto le sue pillole, per poi incolpare Antonella e arrivare allo scontro. Il comico, però, smentisce categoricamente il tutto, soprattutto dopo la clip appena andata in onda stasera.

Dopo la richiesta di squalifica da parte del pubblico per Cassini, in questi giorni è nata un’altra polemica. Infatti, non è piaciuta la frase da lui pronunciata contro la Elia, che stasera la produzione manda appositamente in onda: “Il problema di Antonella è quando esce lei è sola”. Così, il comico ha cercato di stroncare la showgirl, sfogandosi da solo con Lucia Ilardo. Chiaramente, Antonella stasera non reagisce bene: “Sono disgustata. Io sono sola, ma rimarcarlo è di grande cattivo gusto”.

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Dario, ritenendo che abbia sbagliato a fare questa affermazione solo perché la Elia non ha figli o una famiglia. Intanto, a Cassini interessa avere il filmato che può confermare o smentire la versione di Giovanni. Ilary, però, dice no:

“È vero che siete ripresi h24. Seguire ognuno di voi, ogni singolo secondo, non è possibile. Ci sono due regie, capisci? Dopo 24 ore si cancellano i video”

Dario non reagisce bene e si scaglia in modo evidente contro il programma per l’assenza di questo video, trovando che sia impossibile che non sia disponibile:

“Secondo voi speravo di non essere ripreso nella Casa del Grande Fratello? Posso dire che è probabile visibile e non si manda in onda?”

Le tensioni si riaccendono poi con Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. La prima, nei giorni scorsi, si è scagliata contro la coinquilina per via della sua sveglia, delle 8.00 del mattino, per la pillola. La vibrazione della sveglia dà particolarmente fastidio alla Volpe, che gliel’ha fatto notare, arrivando al litigio. “C’è gente che va a lavorare alle 8 del mattino”, tuona stasera dallo studio la Lucarelli, che attacca così Adriana e difende, inaspettatamente, la Mussolini, con la quale ci sono dei trascorsi non proprio positivi.

Inoltre, l’opinionista crede che la Volpe abbia fatto una battuta squallida, parlando di ‘vibratore’ e nascondendosi stasera sulla questione. Alla fine, non si arriva a una conclusione concreta, in entrambe le situazioni.