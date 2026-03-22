Grande Fratello Vip, alcuni inquilini escono dalla Casa: motivo e bufera su Cassini, chiesta la squalifica

Se durante la giornata di domenica 22 marzo 2026 i telespettatori affezionati alle dinamiche del Grande Fratello Vip 8 non vedranno nella Casa qualche inquilino non temano, non è accaduto nulla di grave: semplicemente alcuni concorrenti sono stati fatti uscire temporaneamente dalla Casa più spiata d’Italia per recarsi presso i seggi elettorali di competenza ed esercitare il loro diritto di voto. In queste ore i cittadini sono chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza sul referendum sulla Giustizia. E naturalmente anche ai ‘famosi’ impegnati nel reality è stata data la possibilità di votare. A spiegare la situazione è stata la stessa trasmissione, che ha diramato una nota social informando appunto che alcuni vip hanno lasciato momentaneamente il gioco. Nel frattempo è scoppiata una protesta da parte di molti utenti sui social. C’è chi ha chiesto la squalifica di Dario Cassini, dopo che quest’ultimo, mentre stava scherzando con Renato Biancardi, ha pronunciato la parola “ricchione”.

Grande Fratello Vip 8, Dario Cassini nella bufera

Il comico napoletano 58enne, mentre si trovava in cucina con Renato Biancardi, scherzando con quest’ultimo ha esclamato: “Sono mele, ricc***ne!”. Il musicista ha subito intuito che le parole del coinquilino avrebbero innescato polemiche. Così ha tentato di salvare il salvabile. “Pittore?”, ha detto Biancardi, cercando di celare lo scivolone di Cassini che ha poi provato a uscire dall’impasse affermando: “Ho detto riccone, perché si vede che sei pieno di soldi!”.

Il siparietto è stato notato da alcuni telespettatori che hanno prontamente provveduto a rilanciarlo sui social dove Cassini ha fatto incetta di critiche, venendo accusato di omofobia. C’è persino chi ha cominciato a chiedere la squalifica. Opportuno rimarcare che il comico ha scandito il termine in modo giocoso. È opportuno sottolineare che non si è più nei Grande Fratello Vip guidati da Alfonso Signorini, dove le ramanzine per simili casi non erano rare. Così come non era raro che in determinate situazioni venissero presi provvedimenti.

Ilary Blasi è fatta di un’altra pasta ed è molto probabile che non agirà in alcun modo, lasciando correre. Anche perché si è già visto come va a finire a diventare iper moralisti: non bene. C’è anche da considerare che il GF Vip 8 ha problemi ben più importanti da affrontare rispetto a uno scivolone che di grave non ha alcunché: deve correggere rotta in fretta degli ascolti tv. Le prime due puntate in prime time su Canale5 sono state da incubo.