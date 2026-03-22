Ascolti tv di Amici e Canzonissima, mazzata per Maria De Filippi: il confronto con le precedenti stagioni

Nuova sfida sul fronte ascolti tv per le ‘titane’ Maria De Filippi e Milly Carlucci. Quest’ultima ha rispolverato Canzonissima, “Queen Mary” invece ha dato il via alla prima puntata del Serale del suo talent show. E non ha molto da sorridere guardando i risultati dell’Auditel. Non si può certo parlare di flop, ma è innegabile che il programma di Canale 5 non abbia esordito con numeri strepitosi, né simili a quelli delle scorse edizioni. Si è registrato infatti un calo non da poco. In gergo si potrebbe dire una mazzata. E Canzonissima ha tenuto botta.

Ascolti tv 21 marzo 2026: Amici in calo, Canzonissima regge

Sabato 21 marzo 2026, su Rai1, dopo la presentazione dalle 21:25 alle 22:14 (3.900.000 telespettatori e il 22% di share), Canzonissima è stato seguito da 2.582.000 persone pari al 22,5%, dalle 22:14 alle 1:14. Su Canale5 Amici ha intrattenuto 3.295.000 italiani con uno share del 23,8%, dalle 21:24 alle 00:44. Nei dati assoluti Amici ha trionfato. C’è però da rilevare che il talent ha raccolto dati di gran lunga inferiori a quelli delle passate edizioni, quando la puntata di debutto del Serale non era mai andata sotto i 4 milioni di telespettatori, eccezion fatta per il 2024.

Di seguito i dati delle puntate d’esordio della fase Serale di Amici degli ultimi 6 anni:

21 marzo 2026: 3.295.000 telespettatori, 23,80%

22 marzo 2025: 4.019.000 telespettatori, 27,85%

23 marzo 2024: 3.768.000 telespettatori, 26,68%

18 marzo 2023: 4.007.000 telespettatori, 27,90%

19 marzo 2022: 4.507.000 telespettatori, 25,83%

20 marzo 2021: 6.016.000 telespettatori, 28,73%

Guardando i numeri si comprende facilmente come Amici, seppur rimanga un programma molto seguito, abbia avuto un drastico calo. Certo, non si è di fronte a dati “horror” come quelli del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, che la sera precedente ha fatto sprofondare Canale5 al 14,3% di share.

Gerry Scotti batte sul filo di lana Stefano De Martino

Nell’access prime time di sabato 21 marzo, è andato in scena l’ennesimo scontro tra il “golden boy” di Rai1 Stefano De Martino e il “sempreverde” Gerry Scotti. Affari Tuoi ha avuto l’attenzione di 4.162.000 spettatori, conquistando il 22.7% di share. Ha fatto leggermente meglio La Ruota della Fortuna che su Canale5 ha fatto giocare 4.298.000 italiani, con il 23.4% di share. Dopo una partenza di stagione in cui Scotti ha battuto costantemente De Martino, nelle ultime settimane quest’ultimo è riuscito a recuperare il gap e ora tra La Ruota e il quiz dei pacchi è ormai testa a testa, fino all’ultimo respiro.