Ascolti tv da incubo per il Grande Fratello Vip 8, i motivi del flop: Ilary e Lucarelli nel “deserto”

Pier Silvio Berlusconi, pochi giorni fa, ha spiegato di aver deciso di puntare su una nuova edizione del Grande Fratello Vip perché è convinto che sia un programma centrale della storia della tv che ha ancora molto da dare al pubblico. Analizzando gli ascolti tv, viene da pensare che stavolta il numero uno di Mediaset si sia sbagliato. Già la prima puntata del reality show era stata un mezzo fiasco (è stato il debutto meno visto da quando il format viene trasmesso). La seconda ha confermato che diversi telespettatori, che una volta erano affezionatissimi alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia, ora si rifugiano su altre reti. Infatti la puntata in onda venerdì 20 marzo 2026 non è stata un mezzo flop, bensì un flop vero e proprio.

Ascolti del Grande Fratello Vip 2026: crollo nella seconda puntata

Su Canale5, il Grande Fratello Vip ha avuto l’attenzione di 1.672.000 spettatori, con uno share del 14,3%, andando in onda dalle 22:04 alle 1:15. The Voice Generations, su Rai1, ha doppiato il reality, intrattenendo 3.274.000 utenti, pari al 23,2% di share, dalle 22:01 alle 00:22. Dunque, per la ‘ciurma’ capitanata da Ilary Blasi, numeri da incubo. Da sempre, le puntate dopo l’esordio sono soggette a un calo fisiologico. Il problema per Mediaset è che qui si è davanti a un crollo. Mai prima d’ora il GF Vip o le ultime stagioni del GF ‘Mix’, nelle seconde puntate, aveva raccolto meno di due milioni di telespettatori. Per farsi un’idea di quanto la situazione sia emergenziale sul fronte Auditel, ecco l’elenco di come sono andati negli ultimi anni gli ascolti delle seconde puntate trasmesse. Pure la tanto criticata stagione condotta da Simona Ventura ha fatto decisamente meglio:

Grande Fratello Vip 8, 20 marzo 2026: 1.672.000 telespettatori, 14,3% (Ilary Blasi);

Grande Fratello 19, 6 ottobre 2025: 2.052.000 telespettatori, 15,47% (Simona Ventura);

Grande Fratello 18, 19 settembre 2024: 2.091.000 telespettatori, 17,10% (Alfonso Signorini);

Grande Fratello 17, 15 settembre 2023: 2.008.000 telespettatori, 16,12% (Alfonso Signorini);

Grande Fratello Vip 7, 22 settembre 2022: 2.266.000 telespettatori, 19,48% (Alfonso Signorini);

Grande Fratello Vip 6, 17 settembre 2021: 2.001.000 telespettatori, 14,70% (Alfonso Signorini);

Grande Fratello Vip 5, 18 settembre 2020: 2.440.000 telespettatori, 14,77% (Alfonso Signorini);

Grande Fratello Vip 4, 10 gennaio 2020: 2.922.000 telespettatori, 16,76% (Alfonso Signorini).

I motivi del flop del Grande Fratello Vip 8

Ancora prima che Alfonso Signorini venisse travolto dallo scandalo innescato da Fabrizio Corona, molti telespettatori invocavano la sua cacciata dalla conduzione, sperando in un ritorno di Ilary Blasi. Proprio per la bufera provocata dall’ex re dei paparazzi, sono stati accontentati. Peccato che i numeri siano disastrosi, nonostante come opinionista sia stata arruolata un pezzo da novanta come Selvaggia Lucarelli. Evidentemente non è più una questione di chi guida il reality, né di chi lo commenta. All’origine del flop c’è l’usura del format.

Il GF Vip, a differenza di quanto dice Pier Silvio Berlusconi, sembra aver ormai dato tutto ciò che poteva dare al pubblico. E ora è una trasmissione prosciugata. Inserire novità in un contesto arido non porta a nulla. Provate a piantare una pianta nel Sahara e vedete se cresce. Il Grande Fratello, con il passare degli anni, ha perso tutta la sua energia. Anche perché nel frattempo è cambiato il mondo. Prima c’era curiosità nel vedere gente dentro una casa. Adesso ognuno di noi lo fa quotidianamente scorrendo le bacheche dei social. Non serve più uno show televisivo per soddisfare la pulsione voyeuristica.

Non a caso quel diavolaccio di Signorini capì in fretta tale trend e decise di stravolgere totalmente la dinamica di fondo del programma, attuando il seguente ragionamento: se quel che interessa nella Casa interessa poco, spostiamo l’attenzione sugli elementi esterni che destabilizzano i concorrenti. Così infarcì di gossip, alcuni alquanto stucchevoli e ‘disperati’, le sue edizioni, riuscendo in qualche modo a dare nuova linfa allo show. Ma anche quella novità, dopo qualche anno, si è esaurita, scadendo nel trash più pruriginoso.

Il punto è che tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Non fanno eccezione nemmeno i programmi tv storici (basti pensare anche a quel che sta succedendo a Striscia la Notizia). La verità è che Ilary sa condurre, Lucarelli sa fare benissimo l’opinionista, così come Cesara Buonamici, il cast quest’anno ha davvero qualche vip e non è malaccio. Si muove però in un “deserto“, quello che resta dopo oltre 25 anni di messa in onda.