Grande Fratello Vip 2° puntata: nominati, Casa stravolta, cadono le prime maschere

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026 è iniziata con il discorso legato alle due fazioni. Inizialmente, l’atmosfera è apparsa serena, ma ecco che nel corso della serata sono arrivate le prime tensioni. Infatti, le dinamiche sono totalmente cambiate in poco tempo, con vari scontri e attriti tra i concorrenti, generati dalle confessioni chieste dalla conduttrice. Insomma, la pace di questi giorni non esiste più. Il gruppo Gold si è goduta un po’ di giorni di relax e lussi nella Casa, con il gruppo Economy che ha dovuto osservare da lontano il tutto. L’appuntamento è entrato subito nel vivo con gli attacchi che sono arrivati dallo studio di Canale 5 da conduttrice e opinioniste.

In particolare, Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli hanno rispettivamente colpito Francesca Manzini e Adriana Volpe. Dopo di che, è finita al centro dell’attenzione Alessandra Mussolini, che ha attirato l’attenzione su di sé. Il pubblico già la ama e il suo tatuaggio, che a quanto pare si troverebbe nelle zone intime, ha generato interesse. La più curiosa al riguardo è stata la conduttrice.

Invece, la Lucarelli ha preferito tornare all’attacco con la gieffina:

“Non penso riuscirai a mantenere questo personaggio per mesi. Non sei tu. Non sei uno zombie, ma neanche quel personaggio sopra le righe”

Al contrario, la Mussolini ci ha tenuto a precisare di essere proprio così, come si sta mostrando. Spazio poi al confronto acceso tra Adriana Volpe e Antonella Elia. Da questo scontro è nato un momento che ha commosso un po’ tutti, anche nella Casa, dove alcuni gieffini si sono dovuti asciugare le lacrime.

Protagonista di questo blocco è stata la Elia, che è stata sostenuta da Ilary Blasi. Non solo, Antonella ha ottenuto l’immunità da parte del pubblico, vincendo al televoto della settimana.

Grande Fratello Vip: Raimondo Todaro commuove tutti

La seconda puntata è andata avanti con Dario Cassino al centro della scena. Il gieffino appare come una persona schietta, alla quale poco importa del giudizio dei suoi coinquilini. Mentre Selvaggia Lucarelli gli ha riservato complimenti per questo, la Mussolini l’ha accusato di aver impostato un personaggio.

Spazio poi a Raimondo Todaro, che ha battibeccato con la Lucarelli e ha dato vita a tensioni nella Casa, scontrandosi con Renato. Il ballerino ritiene che Biancardi abbia esagerato nel dire che ci sono concorrenti che si sono creati un personaggio e che tra questi ci sarebbe Francesca Manzini. Quest’ultima ha preso la palla al balzo per mostrare la sua delusione. La serata è andata avanti con il confronto tra Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Dopo un inizio turbolento, le due gieffine sono riuscite in questi giorni a trovarsi e a capirsi.

Ribaltamento per i club: quello di Antonella Elia ha vinto al televoto flash di stasera, con il 57,86%, conquistando così la zona Gold della Casa. L’attenzione è poi tornata su Todaro, che in questi giorni ha raccontato dei quattro tumori maligni al colon che ha dovuto affrontare. Il ballerino ha commosso tutti con la sua storia. Ha anche parlato del rapporto con suo padre, che è ottimo. Nonostante ciò, non ha negato che da parte di entrambi c’è una mancanza: non si dicono mai un ‘ti voglio bene’.

Restano, però, consapevoli del fatto che questo sentimento sia fortissimo, in quanto lo dimostrano con i fatti. Lacrime anche per Dario Cassino, che inizialmente si è commosso per la storia di Todaro e poi per la sorpresa del figlio Riccardo. Il bambino ha fatto un disegno per lui, per la Festa del Papà.

Nomination: chi è al televoto e primi dinamiche nella Casa

Ilary Blasi ha deciso di dedicare un blocco anche alle eventuali coppie di questa edizione. Inizialmente, sembrava che stesse nascendo del tenero tra Ibiza Altea e Renato Biancardi. Sembra poi che quest’ultimo abbia mollato la presa, lasciando campo libero a Nicolò Brigante. L’ex tronista di Uomini e Donne pare aver conquistato l’interesse di Ibiza, con la sua dolcezza e la sua fermezza.

Il disinteresse dimostrato da Renato ha infastidito particolarmente la Altea, la quale ha fatto notare che in precedenza la situazione era totalmente differente. Pertanto, l’ha definito una persona falsa.

È arrivato il momento delle nomination. Lo scontro tra Ibiza e Renato è andato avanti anche qui. Non solo tra loro, ma anche tra Lucia e Dario si sono accese le tensioni. Intanto, Antonella Elia si è detta dubbiosa su Francesca Manzini, nominandola. E non è stata la prima. Anche Renato ha ammesso, in puntata, di vederla impersonare un personaggio.

In effetti, la Elia ha precisato di vedere i suoi comportamenti eccessivi. Il pubblico sta iniziando ad avere la stessa impressione. Molti telespettatori non hanno apprezzato la nomination di Francesca, la quale ha votato Marco, definendolo una persona volgare. La gieffina si è arrabbiata parecchio con Renato, perché prima della puntata non le ha rivelato cosa pensa davvero di lei. Però, a detta di questi telespettatori, lei starebbe facendo lo stesso con Marco, tra l’altro in confessionale.

Durante la sua nomination, Antonella Elia ha anche fatto notare che “sta accadendo il cataclisma” nella Casa, in quanto sono nate le prime dinamiche e così i primi attriti.

Inizialmente hanno votato i concorrenti del club Economy, che hanno spedito al televoto Lucia e Dario.

Adriana ha nominato Alessandra;

Renato ha nominato Dario;

Gionny ha nominato Lucia;

Ibiza ha nominato Renato;

Lucia ha nominato Dario;

Dario ha nominato Lucia;

Raul ha nominato Lucia;

Alessandra ha nominato Dario.

Anche il gruppo Gold ha fatto le nomination, che hanno portato al televoto: .

Paola ha nominato Raimondo;

Marco ha nominato Nicolò;

Blu ha nominato Marco;

Francesca ha nominato Marco;

Giovanni ha nominato Marco;

Raimondo ha nominato Paola;

Nicolò ha nominato Marco;

Antonella ha nominato Francesca.

Dunque, alla fine, al televoto a eliminazione ci sono Lucia, Dario, Marco, Francesca, Nicolò, Raimondo e Paola. Uno tra loro sarà il primo eliminato di questa edizione.