Grande Fratello Vip, Blasi-Lucarelli cecchini: Volpe e Manzini annientate in diretta

Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli dallo studio creano le prime tensioni al Grande Fratello Vip 2026. Nel corso della seconda puntata, la conduttrice e l’opinionista decidono di smuovere le acque mettendo subito k.o. Francesca Manzini e poi Adriana Volpe. Non solo, finisce nel mirino anche di Cesara Buonamici un altro concorrente, Renato Biancardi. Da quest’ultimo inizia questa fase dell’appuntamento.

Ilary Blasi vorrebbe sapere dal gieffino chi secondo lui sarebbero i concorrenti che stanno mostrando di fronte alle telecamere un personaggio, visto che in questi giorni ha palesato questa idea. Ma prima punzecchia la Manzini. In particolare, in diretta TV, sottolinea ciò che molti telespettatori avevano già notato in questi giorni: “Quel pigiama cammina da solo, ce l’hai tutto il tempo!”.

In effetti, anche il pubblico sui social network aveva fatto notare, nelle scorse ore, che Francesca indossa per giornate intere il suo pigiama. Molti si sono chiesti, addirittura, come mai non lo cambi nel corso della giornata. A quanto pare, la Blasi ha avuto la stessa impressione e le ha lanciato così una frecciata. Ma la conduttrice vuole tensioni e dinamiche. Alla fine, ecco che Renato fa proprio il nome della Manzini quando ammette di avere dei dubbi su qualche gieffino:

“Non fake, ma penso che stiano impersonando dei personaggi. Te lo dico prossima settimana chi sono. Va bene, non ho inquadrato bene Francesca. È troppo brava”

Buonamici commenta, però, il fatto che Renato abbia tentennato nel fare un nome: “Ragazzi non è una casa di riposo, è la Casa del Grande Fratello”. “L’ho detto alla fine, è che volevo prendermi altro tempo”, replica Biancardi, imbarazzato. Selvaggia si unisce all’attacco di Cesara, trovando che il gieffino dovrebbe essere più diretto e schietto: “Stai facendo la figura del vigliacco”.

A questo punto, allora la Blasi cerca tensioni dalla Lucarelli. Ed è proprio per questo motivo che è stata piazzata lì come opinionista. Dunque, il pubblico e i concorrenti stessi sono consapevoli che potrebbero arrivare frecciate e attacchi velenosi dallo studio di Canale 5. Ma probabilmente Adriana Volpe non si aspettava di finire nel suo mirino.

Selvaggia smonta in due secondi la Volpe, che già aveva ricevuto attacchi di questo tipo dalla Buonamici nella prima puntata:

“La peggiore tra i Gold è Adriana Volpe. È noiosa, non concede neanche un bicchiere. Sgarrare non vuol dire non rispettare”

“Da te non me l’aspetto”, replica turbata la gieffina, che si ritrova anche ad ascoltare gli applausi del pubblico presente in studio al commento dell’opinionista. “Sei già maestrina nella Casa, non dare lezioni anche a me”, tuona la Lucarelli senza freni. Invece, tra gli Economy, l’opinionista crede che il peggiore sia Giovanni Calvario.

Trova che il gieffino sia “troppo abbottonato” e che dovrebbe creare delle dinamiche esplosive. Probabilmente ci vuole ancora del tempo affinché i vari concorrenti riescano a sbottonarsi sul serio. Intanto, a dare un assaggio di questo ci pensano Antonella Elia e Adriana, che sono delle veterane in questo, visto che hanno già avuto modo di partecipare al reality show, tra l’altro insieme, da nemiche.