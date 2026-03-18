Grande Fratello Vip 2026, 1° puntata: Buonamici smonta Volpe, chi è al televoto

Cesara Buonamici on fire in questa prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, che segna l’inizio di un’edizione che si prospetta scoppiettante. Tra Ilary Blasi che torna in splendida forma a casa sua e un cast ben formato, si parte bene. E le opinioniste non sono da meno. Da parte di Selvaggia Lucarelli i telespettatori se lo aspettavano, ma da Cesara probabilmente no. E, invece, ecco che la giornalista si è lasciata andare a un attacco velenoso in diretta, che ha smontato Adriana Volpe in un lampo.

Ciò è accaduto a fine puntata, con il pubblico sempre più entusiasta di questa nuova edizione con Ilary Blasi al comando. La conduttrice ha deciso di spremere da subito i concorrenti, tramite nomination e scelte importante. Primi tra tutti hanno dovuto nominare un gieffino da spedire al televoto i quattro protagonisti dell’Open House, che sono entrati in gioco in anticipo qualche giorno fa. Tutti e quattro hanno ricevuto un voto e sono così finiti in sfida. Stiamo parlando di Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea.

Dopo di che, il pubblico di Canale 5 ha scoperto un’altra novità di questa edizione del Grande Fratello Vip, quella del Secret Bar. Si tratta di una location particolare, dove altri quattro concorrenti hanno avuto modo di conoscersi e incontrarsi prima del loro ingresso nella Casa. In questo caso, i gieffini scelti dalla produzione sono stati Dario Cassini, Lucia Ilardo, Nicolò Brigante e Barbara Prezia.

Ilary ha messo alla prova anche loro, con le nomination. Il gruppo ha votato Lucia. A questo punto, con tutti i concorrenti ormai presenti nella Casa, Blasi ha introdotto il primo televoto flash di questa edizione. I concorrenti si sono divisi in due gruppi, con grande difficoltà visto che ancora non si conoscono, scegliendo di schierarsi con Antonella Elia o con Adriana Volpe, che da anni non si sopportano proprio.

Otto concorrenti e otto dall’altra hanno atteso la decisione del pubblico, che riguardava un’altra grande novità di questa edizione. La Casa più spiata d’Italia è caratterizzata dalla presenza di un’ala particolare, chiamata Gold. Possono accedere a questa parte del loft, dove è possibile godere di comfort (tra spa, piscina, bar, letti più comodi e palestra) solo determinati concorrenti.

A decidere quali è stato il pubblico, che ha dovuto votare tra i due clan, il preferito. Alla fine, ha trionfato il gruppo capitanato dalla Volpe con il 59,26% dei voti. Ma prima di scoprire il risultato, Ilary ha chiesto un pronostico alle opinioniste. Buonamici ha approfittato per scagliarsi contro la gieffina: “Vincerà Antonella, perché Adriana fa la vittima e questo non mi piace”.

Cesara ha commentato in modo duro e deciso, spiazzando il pubblico, che però si era già schierato dalla parte della Volpe. Dopo di che, la puntata si è conclusa con le nomination degli altri concorrenti, che hanno portato al televoto la Mussolini, la Elia e la Caruso. Dunque, in sfida per ricevere l’immunità e diventare il preferito del pubblico ci sono Adriana, Antonella, Paola, Lucia, Ibiza, Raul, Renato e Alessandra. Il televoto verrà chiuso nella seconda puntata, in onda venerdì 20 marzo 2026.