Grande Fratello Vip: debutto top per Blasi, ma non per Mussolini (fatta a pezzi in diretta)

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 segna un debutto positivo per questa edizione. Ilary Blasi tiene benissimo il ‘palco’, tornando in quello studio da vera regina. Il pubblico di Canale 5 sta dando segnali abbastanza positivi sui social network, riconoscendo la giusta scelta dei concorrenti e il ritorno top della Blasi. Non ci sono momenti morti o di noia, durante i quali i telespettatori pensano di cambiare canale o spegnere la televisione.

Anzi sin da subito arrivano i colpi di scena. Partendo dalla frecciata con Selvaggia Lucarelli alla Rai, Ilary ha sganciato le prime bombe. Infatti, ha fatto immediatamente notare l’astio che c’è da anni tra l’opinionista e Raimondo Todaro. I due sono stati protagonisti di vari scontri a Ballando con le Stelle, negli anni passati. E a quanto pare gli scontri sono ancora vivi nella mente di Selvaggia. Blasi ha approfittato per far presente che l’opinionista ha da ridire anche su Alessandra Mussolini.

Con la politica, i rapporti non sono idilliaci e questo è stato subito chiaro. Nel frattempo, la Mussolini ha cercato subito di farsi notare. Più volte è intervenuta quando Ilary ha aperto l’audio nella Casa. Inoltre, inizialmente, è apparsa abbastanza confusa. La conduttrice ha per questo ipotizzato che da parte sua potesse esserci la volontà di lasciare i giochi, ancora prima di iniziarli.

Alessandra non ha nascosto che potrebbe farlo, ma è comunque apparsa propensa a crearsi un personaggio. Stasera ha attirato l’attenzione con i suoi commenti sulla risata di Paola Caruso, definendola alquanto fastidiosa. In studio, intanto, entrambe le opinioniste hanno stroncato la politica, in modo decisivo. Dunque, vediamo subito Selvaggia e Cesara sulla stessa linea d’onda, almeno sulla Mussolini.

“I primi due minuti è simpatica, poi no”, ha affermato la Lucarelli, dicendosi solidale con i concorrenti che condivideranno con lei la Casa. La Buonamici trova che Alessandra sia esagerata nei suoi interventi: “Mussolini si è lanciata in questa sfida per una nuova giovinezza, forse un po’ troppo”. Dunque, sembra che la concorrente non stia convincendo molto. I telespettatori comunque attendono dei colpi di scena proprio da lei. E, in effetti, è lì nella Casa più spiata d’Italia proprio perché è in grado di smuovere le acque in modo incisivo.