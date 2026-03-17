Grande Fratello, Ilary Blasi è tornata e si vede! Con Lucarelli pesante frecciata alla Rai

Il ritorno di Ilary Blasi al Grande Fratello Vip avviene con il botto, affiancata da Selvaggia Lucarelli. Grandi applausi per la presenza di Cesara Buonamici, ma ad attirare l’attenzione è – come si poteva immaginare – è la giudice di Ballando con le Stelle. Ebbene, insieme a Ilary, sgancia una frecciata alla Rai, in modo decisamente spiazzante. Infatti, nessuno si aspettava di ascoltare questa battuta.

Andando con ordine, la prima puntata inizia con un clima di festa. C’è Raimondo Todaro che balla, con vari ballerini, al centro studio. Ed ecco che, subito dopo l’esibizione in diretta, arriva la Blasi. Dopo l’uscita di scena di Alfonso Signorini, Ilary fa il suo ritorno a casa e il pubblico di Canale 5 è lieto di rivederla in questi panni. Lei stessa mostra tutta la sua emozione:

“Per me questo è un grande ritorno a casa e a casa si sta sempre bene. Qui avevo lasciato tanti amici. Non si se la regia riesce a inquadrarli, ma sono tutti lì”

A questo punto, saluta Raimondo Todaro e subito si spaventa, notando delle macchie colorate sulla sua camicia bianca: “Ma che ti sei macchiato di sangue? Ah la ballerina! Madonna che paura!”. La conduttrice regala il primo momento iconico di questa puntata, scambiando una macchia di make-up con il sangue. Dopo qualche domanda, ecco che spedisce il ballerino nella Casa: “Ora devi fare una cosa. Uscire dallo studio”.

Subito dopo, con Cesara Buonamici, Blasi presenta Selvaggia Lucarelli, che nel ruolo di opinionista rappresenta una delle grandi novità di questa edizione. “Non hai incrociato Raimondo!”, fa notare scherzosamente la conduttrice. Per chi non lo sapesse, la Lucarelli in passato ha avuto non pochi scontri con Todaro a Ballando con le Stelle. “Che fortuna!”, replica infatti stasera l’opinionista.

Dopo averle fatto notare che c’è anche un’altra sua ‘nemica’ nella Casa, ovvero Alessandra Mussolini, Ilary sgancia la bomba, con una domanda abbastanza particolare e spiazzante: “Si mangia meglio in questa mensa o dall’altra parte?”. Il paragone tra Mediaset e Rai è abbastanza chiaro e probabilmente nessuno si aspettava che la conduttrice avrebbe fatto ciò, in prima serata.

“Dall’altra parte non si magna”, replica la Lucarelli. Una frecciata alla Rai chiara e precisa? Sembra proprio di sì! Fatto sta che il pubblico commenta prontamente dicendosi felice di rivedere la Blasi così carica e pronta a sganciare bombe e colpi di scena!