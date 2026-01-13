Grande Fratello Vip post Signorini: “Mediaset tiene il punto”, scottante news su Blasi

Sembra proprio che Mediaset non voglia fare marcia indietro e che il Grande Fratello Vip 2026 si farà! Sebbene sia nato uno scandalo con il caso legato ad Alfonso Signorini e alle accuse di Fabrizio Corona, c’è l’idea di far partire il tutto regolarmente. Questo, per la felicità dei telespettatori che amano seguire questo reality show. E soprattutto di quelli che hanno sempre chiesto il ritorno di un volto storico, ovvero Ilary Blasi.

Oggi emerge una scottante indiscrezione che vede la conduttrice tornare in onda nella prima serata di Canale 5 proprio per gestire il ritorno di questa nuova e attesissima edizione. Ad annunciare ciò è Fanpage.it in esclusiva. Secondo quanto si legge sul noto portale web, Mediaset starebbe per concludere la trattativa con la Blasi per la conduzione della trasmissione del prime time di Canale 5. Questa sarebbe, infatti, “la settimana decisiva per la firma del contratto”. Chiaramente, da parte di entrambi, questa firma è avvolta da un’atmosfera totalmente diversa dalle passate edizioni.

Il caso su Signorini ha generato tanto scalpore e fatto tanto rumore, al punto che è subito avanzata l’idea da parte di Mediaset di non far andare in onda il Grande Fratello Vip. Il ritorno della versione Vip del reality show di Canale 5 è previsto per marzo 2026 e a quanto pare tutto sarebbe stato ora confermato. Pare che Pier Silvio Berlusconi voglia mandare un messaggio ben chiaro. La sua azienda non intende farsi colpire dal caos generato da Corona e le puntate di Falsissimo su Signorini e i casting.

In questo modo, si andrebbe a proteggere un programma, non piegandosi alle accuse e alle voci sulla crisi a lui legate. E a quanto pare la ruota gira davvero in TV. Ilary ha condotto questo programma dal 2016 al 2018, facendosi affiancare proprio da Signorini, per la prima volta in vesti di opinionista del reality show.

Un passaggio di testimone sul quale la stessa Blasi ha più volte ironizzato. Il pubblico ha sempre apprezzato l’ex moglie di Francesco Totti, che starebbe per convolare a nozze con il suo Bastian, in queste vesti. Un po’ meno – va detto – al timone di The Couple, un vero e proprio flop. Dunque, l’indiscrezione che vede la Blasi riprendersi il suo posto nella versione Vip del Grande Fratello non può che essere scottante. Questo se, effettivamente, come viene riportato in queste ore, manca solo una firma.

E non finiscono qui le novità. Continuano a circolare voci che vedono Selvaggia Lucarelli vicina ad approdare in casa Mediaset. Quindi resta ancora aperta l’ipotesi che vede lei come possibile opinionista di questa nuova e attesa edizione del reality show della prima serata di Canale 5.