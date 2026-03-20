Volpe-Dalle Piane, Antonella Elia crolla: Blasi consola citando Totti e Bastian

Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2026 mostra il suo lato più tenero e fragile, tra lacrime e amare confessioni. A darle una pacca sulla spalla ci pensa Ilary Blasi, che si ritrova a parlare della sua stessa situazione sentimentale per aiutarla. Questa fase della puntata prende inizio quando la conduttrice mette a confronto la Elia e Adriana.

La Volpe, che poco prima è stata stroncata da Selvaggia Lucarelli, parla di un’amicizia, che ci sarebbe stata tra loro. Il rapporto è poi andato distrutto, tanto che il pubblico a oggi le vede come due grandi nemiche della TV italiana. Per confermare la sua versione, Adriana cita anche un evento al quale la Elia l’ha invitata fuori dai salotti televisivi e dai reality show, insieme alla figlia.

Ma sembra che da parte di Antonella non ci sia una grande volontà di riappacificarsi con Adriana, con la quale già ha condiviso questa esperienza nella Casa nel 2020. La Blasi entra nel dettaglio degli attuali attriti tra le due, tirando in ballo Pietro Dalle Piane. Di recente, la Elia ha deciso di mettere fine alla loro relazione, proprio ora che si parlava di matrimonio.

Un amore turbolento il loro, che è stato al centro anche di una passata edizione di Temptation Island Vip. Infatti, il pubblico di Canale 5 conosce bene la loro love story. Dopo la rottura recente, ecco che Dalle Piane ha compiuto un gesto alquanto fastidioso per Antonella:

“Mi ha dato molto fastidio che Pietro abbia messo like a lei. Poteva mandare un messaggio a me. La scorrettezza estrema di Pietro è stato mandare un messaggio a lei. Queste amicizie non sono vere e profonde, ma dello spettacolo. Quando fai eventi inviti anche personaggi dello spettacolo, perché ci sono fotografi ecc..”

A questo punto, Ilary Blasi vuole vederci chiaro e chiede ad Adriana che tipo di rapporto ci sarebbe tra lei e Pietro:

“Pietro l’ho conosciuto perché era – per me è – il compagno di Antonella ed è stato l’unico uomo a tirare fuori il meglio di lei, secondo me. Si parlava di matrimonio. Quando aveva momenti di crisi lui mi ha chiamato, perché sapeva che conosco bene lei e le sue reazioni. Lui è innamoratissimo di lei”

Selvaggia Lucarelli, però, non è d’accordo. Visto quanto accaduto spesso in televisione tra loro, l’opinionista non crede che Pietro fosse la persona giusta per Antonella: “Me lo ricordo questo Pietro e non mi sembrava tirasse fuori il meglio di lei”.

Antonella Elia, il crollo al Grande Fratello Vip e il sostegno di Blasi

Dopo il confronto con la Volpe, la Elia viene invitata nella stanza delle Nuvole. Qui la conduttrice manda in onda una clip che ritrae Antonella, durante un crollo, avvenuto in questi giorni. In lacrime, la showgirl ha ammesso di sentirsi a disagio questa volta nella Casa più spiata d’Italia, di vergognarsi di farsi vedere così fragile e di sentirsi sola. Inoltre, si dice convinta di non aver costruito nulla di importante e concreto, alla fine, nella sua vita.

A darle un po’ di sostegno ci pensa Ilary, che con voce materna e comprensiva cerca di farla riflettere, facendole notare che dopo la fine della sua storia con Francesco Totti ha trovato la felicità con Bastian Muller:

“Non sei sola. Ci sei tu. Non è che nella vita tutto va come vogliamo. Le storie iniziano e finiscono. Io te lo posso dire. Se guardo avanti, le cose bene succedono e arrivano. Ok?”

A questo punto, la Elia si apre sulla rottura con Pietro:

“Secondo me, con Pietro non abbiamo mai costruito delle basi solide. Non posso accettare di continuare una storia, se non sono sicura che sia una storia vera. Ho paura che sia un po’ una fiction”

La produzione, per aiutare Antonella a tirarsi su, le fa avere stasera un regalo da parte delle sue amiche. Per lei arriva un angioletto, quello che aveva perso nel corso della prima puntata e che rappresenta il suo portafortuna. Le sue amiche hanno pensato bene di regalargliene uno nuovo e la Elia non riesce a non commuoversi per questo gesto.

Non finisce qui. Antonella scopre di aver vinto il televoto di questa settimana, conquistando l’immunità come preferita del pubblico. La Blasi le fa così notare che non è sola e che ci sono anche moltissimi telespettatori al suo fianco.