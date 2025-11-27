Antonella Elia, nozze in fumo con Pietro Delle Piane: “Vi dico tutto, successe cose gravi”

Antonella Elia risponde a quello che fino a pochi giorni fa avrebbe dovuto diventare suo marito, vale a dire Pietro Delle Piane, dopo che quest’ultimo ha dichiarato di essere stato lasciato senza ricevere alcuna spiegazione. La coppia aveva annunciato lo scorso settembre di aver deciso di sposarsi. Il 22 novembre, l’attore, ospite di Storie al bivio, programma di Rai 2 condotto da Monica Setta, aveva sostenuto che la showgirl era sparita dalla sua vita senza dirgli nulla. La diretta interessata, nelle scorse ore, ha fatto tappa a La Volta Buona (Rai 1) e a Caterina Balivo ha raccontato una versione dei fatti ben diversa, in merito al matrimonio saltato.

Antonella Elia contro Pietro Delle Piane a La Volta Buona

“È una barzelletta”, ha chiosato Elia quando le è stato domandato di commentare le esternazioni dell’ex compagno. A proposito, che cosa aveva detto di preciso Delle Piane a Monica Setta? “Antonella Elia mi ha lasciato senza una spiegazione. Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita. Ma al suo ritorno io non ci sarò. Ho detto basta per sempre”.

Il racconto dell’interprete è parso alquanto strambo. Davvero Elia, di punto in bianco, dopo aver annunciato di volersi sposare, ha fatto perdere le proprie tracce? Sembra di no. Almeno secondo quanto la stessa Antonella ha riferito a Caterina Balivo: “Non è vero, non è andata così. È ovvio che gli ho detto che mi sono stufata e che non lo sposo più prima di andare in televisione a dirlo”.

La showgirl ha aggiunto che è vero che è una persona, a tratti, volubile, ma che mai sarebbe andata in televisione, prima di parlare con il compagno, a dire che il progetto nozze era andato in fumo. Ma quindi? Che cosa è successo? Perché i fiori d’arancio sono stati cestinati ancor prima di essere utilizzati? Questa la versione di Elia:

“In questi 6 anni e mezzo sono successe tante cose. Adesso sono in lutto, non è che l’amore se n’è andato. Sto maturando la decisione che abbiamo due caratteri diversi. È successo un episodio grave, di tipo caratteriale. Io considero il matrimonio una cosa sacra, allora ho pensato di fermarmi prima. Devo stare da sola, soffrire la solitudine. Devo riappropriami”.

Pietro Delle Piane smentisce l’ex compagna via social

Quanto confessato da Elia a La Volta Buona è immediatamente stato commentato dall’attore via social. Pietro ha tentato di smentire a sua volta l’ex compagna, sostenendo che mai lei gli ha detto in faccia e a chiare lettere di essere intenzionata a prendersi una pausa e di voler annullare le nozze.

“Non è assolutamente vero: non mi hai mai detto vis a vis che ti saresti presa dei mesi sabbatici da me! Questa è una barzelletta! Che abbiamo due caratteri diversi lo sappiamo da quasi 7 anni ma è proprio questo che ci ha sempre uniti ed è stata questa la nostra fiamma”, ha scritto l’attore sotto a un contenuto pubblicato su Instagram dal programma di Caterina Balivo. Chissà chi dice le bugie e chi la verità.