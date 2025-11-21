Antonella Elia e Pietro delle Piane, nozze saltate! Lui sbotta in tv: “Mollato dall’oggi al domani”

Altro che matrimonio! La storia d’amore tra Pietro delle Piano e la storica fidanzata Antonella Elia è giunta al termine. Solo pochi mesi fa, l’attore stava pianificando il matrimonio con la showgirl e l’annuncio era stato fatto nello stesso contesto televisivo che oggi torna al centro della notizia: il programma Storie al bivio, in onda su Rai 2. Pietro, durante la trasmissione, ha comunicato ai telespettatori una decisione definitiva: la relazione è finita.

Durante l’intervista rilasciata a Monica Setta nella puntata che andrà in onda sabato 22 novembre, l’attore racconta quanto accaduto.

Antonella mi ha lasciato senza dare spiegazioni. Stavamo organizzando il nostro matrimonio e, da un giorno all’altro, è sparita. Questa volta, però, al suo ritorno non ci sarò più: ho deciso di chiudere in modo definitivo.

Pietro ha spiegato che allontanamenti simili sono già accaduti in passato (si pensi alla rottura dopo la partecipazione a Temptation Island nel 2020) e che Antonella non è nuova ai colpi di testa. Ma stavolta la situazione lo ha lasciato esausto. L’attore ha anche ammesso di non sapere se, in futuro, sarebbe disposto a ricominciare, qualora Antonella cercasse un riavvicinamento.

Antonella Elia e Pietro delle Piane: crac a sei mesi dalle nozze

La notizia sorprende, soprattutto se si pensa che solo sei mesi fa la coppia sembrava pronta a coronare il proprio sogno. A giugno, Pietro aveva annunciato che le nozze si sarebbero celebrate a Cortina per San Silvestro, mentre Antonella aveva dichiarato con entusiasmo: “Polinesia o Cortina, ormai ho deciso: sposo Pietro. Ci amiamo da cinque anni ed è l’unico uomo che mi ha fatto pensare alla famiglia.” All’epoca, le dichiarazioni della coppia avevano lasciato intendere un legame solido, capace di superare anche le difficoltà precedenti.

Nonostante la rottura, Antonella non ha rilasciato commenti pubblici. Il suo ultimo post su Instagram la mostra seduta da sola su una panchina nel Parco del Valentino a Torino, con la didascalia: “Autunno ti amo. È così romantico il Parco del Valentino a Torino”. L’immagine appare poetica ed elegante, suggerendo un momento di riflessione personale, ma non offre alcun indizio sul suo stato d’animo rispetto alla fine della relazione. Il silenzio di Antonella Elia sembra contrapporsi nettamente alla decisione di Pietro, che ha scelto di raccontare la propria versione dei fatti davanti alle telecamere. La separazione, ufficializzata attraverso le parole dell’attore in televisione, mette fine a un capitolo importante della loro vita privata.