Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo nel mirino di Buonamici: così Cesara la smaschera

Cesara Buonamici al Grande Fratello Vip 2026 è sempre sul pezzo. Non parla sempre, eppure quando esprime la sua opinione lo fa in modo abbastanza chiaro e deciso. Questa volta l’opinionista ci tiene a dire la sua sul caso che vede protagonista Lucia Ilardo. L’ex volto di Temptation Island, inizialmente, si era avvicinata a Nicolò Brigante, trovandosi di fronte un muro. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha esplicitamente ammesso di non sentirsi vicino a lei e di non trovarsi da quel punto di vista.

Nonostante ciò, la Ilardo continua a girargli intorno. Non solo, a detta di vari telespettatori, Lucia avrebbe anche provato ad avvicinarsi a Raul Dumitras, non riuscendo nell’impresa. Poi ecco che la sua attenzione è finita, in questi giorni, su Renato Biancardi. Quest’ultimo aveva colpito in modo decisamente importante Ibiza Altea, che nella scorsa puntata è apparsa abbastanza delusa dal suo dietrofront. Ora il gieffino si è avvicinato proprio alla Ilardo, con la quale è addirittura scattato un bacio.

“Forse cerca un po’ più di divertimento, cosa che io non gli posso dare”, tuona stasera, nella terza puntata del Grande Fratello Vip, Ibiza. Ilary Blasi vuole vederci chiaro e chiede alla modella di scendere nel dettaglio. Ebbene la gieffina non si nasconde, anzi: “Sì, le sto dando della leggera. Oggi si è avvicinata a Nicolò”. Anche la Ilardo dimostra di non volersi nascondere di fronte all’evidenza: “Io con Renato mi trovo bene, mi diverto. Sono qua per divertirmi, non per cercare marito”.

Dallo studio, dopo aver sorpreso tutti con il caso di Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, Selvaggia Lucarelli stronca Ibiza:

“I tuoi valori sono quelli di dare della leggera a una ragazza che può flirtare con chi le pare e piace? Tu reagisci come da vittima. A Renato non piaci più”

A mettere ancora più pepe ci pensa Cesara: “Ma non è che è una strategia quella di Lucia perché è in nomination?”. L’opinionista ipotizza così che la Ilardo si sia avvicinata in modo così veloce, improvviso e inaspettato, con tanto di bacio, a Renato, solo per una strategia. Pertanto, per la Buonamici da parte della ragazza non ci sarebbe un reale interesse nei confronti di Biancardi. Molti telespettatori sono pienamente d’accordo con Cesara, che a quanto pare non apprezza molto il modo di fare dell’ex volto di Temptation Island.

Invece, la Lucarelli trova che sia giusto che Lucia, nel caso avesse messo in atto questa strategia, stia anche giocando un po’!