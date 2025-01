GF vergogna Helena-Jessica: bollitore, squalifiche, reazioni familiari

Alfonso Signorini si starà mettendo le mani nei capelli che non ha. Sa bene che ciò che è successo nella sera del 3 gennaio al Grande Fratello è ciò che Pier Silvio Berlusconi, probabilmente, non perdonerà. Di nuovo si è andati oltre i limiti. E di parecchio. Helena Prestes, provocata da Jessica Morlacchi, è impazzita. La cantante le ha dato dell'”imbecille”, la modella brasiliana l’ha invitata a ripetere. Accontentata: “Imbecille”. A quel punto si è alzata, ha fatto scaldare dell’acqua nel bollitore e ha lanciato prima il liquido e poi lo stesso oggetto. Javier Martinez l’ha placata e non è stato colpito nessuno. Dulcis in fundo ha dato della “putt**na” a Jessica.

Stefania Orlando sconvolta per i fatti vergognosi

La vicenda, senza dubbio vergognosa, è diventata subito virale sui social e ha sconvolto gli inquilini della Casa più spiata d’Italia, innescando anche reazioni dure tra i famigliari delle due donne protagoniste della lite che si sono rivolti a Signorini. Stefania Orlando, sgomenta e scioccata, ha detto che spera di uscire lunedì perché in un’atmosfera così avvelenata non ci vuole stare. Così la conduttrice innanzi a Jessica: “A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare. Io ve lo dico, spero di uscire lunedì, sì di uscire proprio. Ragazzi io una cosa così non l’ho mai vista, una roba così non l’ho mai vissuta, questa è pura inciviltà. Che brutta figura. E non accetto che venga dato della pazza a Helena. Semplicemente non si doveva arrivare a tutto questo“.

Anche Eva Grimaldi si è detta d’accordo con la Orlando distribuendo dosi di colpa sia a Jessica sia a Helena: “Guardate che qui la colpa non è di una sola, ma di tutti. Questo è un Grande Fratello di M. Tutti siamo passati male ve lo assicuro. Ma che figure ci facciamo a fare vedere queste scene?!” Stesso ragionamento lo ha fatto Amanda Lecciso: “Facciamo tutti una figura pessima. Ma non vi rendete conto che tutti stiamo facendo una figuraccia? Ma proprio tutti, quelli seduti e quelli che sono in piedi. Ed è questo che fate… poi lei scoppia. E allora controllatevi tutti, prima che succedano cose simili. Datevi tutti una bella regolata“.

Grande Fratello, Helena fatta sparire: portata in suite

Dopo la furibonda lite e il lancio del bollitore, di Helena Prestes si sono perse le tracce nella Casa per un po’ di tempo. Prima è stata chiamata in confessionale poi è stata fatta accomodare nella suite con Javier. A svelarlo è stato Luca Calvani a colloquio con Zeudi Di Palma e Amanda Lecciso: “Non si agita adesso. Lei è con Javier, in suite. Lei stanotte dorme nella suite“.

I genitori di Jessica Morlacchi chiedono la squalifica di Helena

Dopo il fattaccio è intervenuta la famiglia dell’ex cantante dei Gazosa che, nelle storie Instagram di quest’ultima hanno fatto apparire il seguente messaggio a commento del video in cui si vede Prestes scagliare il bollitore: “Questo non basta per squalificare Helena Prestes dal gioco? La famiglia di Jessica ovviamente si riserverà a prendere provvedimenti“.

Chi gestisce il profilo della Morlacchi ha anche rilanciato il seguente post: “Chiediamo la squalifica di Helena Prestes per il suo comportamento scorretto nei confronti di Jessica Morlacchi. Tali atteggiamenti sono inaccettabili di fronte a qualunque cosa e compromettono lo spirito di correttezza e rispetto che dovrebbe caratterizzare la competizione. Confidiamo che vengano adottati dei provvedimenti adeguati per tutelare tutti i partecipanti“.

La sorella di Helena e il suo staff scrivono ad Alfonso Signorini e al GF

In difesa di Helena è intervenuta sua sorella Mariana che ha scritto a Signorini attraverso un messaggio Instagram: “Non è più possibile sopportare tante provocazioni; nessuno ha il diritto di invadere la mente di qualcuno in questo modo. È sbagliato. Qui si supera tutti i limiti dello spettacolo! Non può essere così!“. Mariana ha taggato gli account di Endemol Shine Italia, di Beatrice Luzzi, di Alfonso Signorini e del Grande Fratello.

Inoltre lo staff della modella brasiliana ha pubblicato un lungo comunicato puntando il dito su alcune esternazioni della Morlacchi: “Si sta assistendo con preoccupazione e tristezza ad una serie di attacchi ingiustificati rivolti alla concorrente Helena. Tali spezzanti ed arroganti atteggiamenti non possono essere più tollerati anche in ragione del fatto che espressioni del tipo: “non sai manco com’è fatto il pane”, “torna da dove sei venuta”. “Quella è abituata così…nella giungla”, “non parlare di cose profonde, ma balla la samba” oltre ad essere ingiustificatamente denigratorie, risultano essere profondamente razziste o, quantomeno, classiste e ci si augura ben lontane dal buon nome della produzione e/o della rete che mette in onda la trasmissione”.

“Si chiede pertanto – si legge sempre nella nota – di voler valutare, con attenzione le ingiurie ed i toni sprezzanti rivolti alla concorrente Helena al fine di assumere tutti i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni a tutela di quest’ultima nonché a tutela del pubblico televisivo. Questo è l’augurio del team di Helena“.

Si va verso squalifica e provvedimenti duri

Come andrà a finire? I fatti sono stati molto gravi, il che spinge a credere che la faccenda non si risolverà con una ramanzina. Non è assolutamente da escludere che Helena venga squalificata. Non è nemmeno da escludere che possa essere preso un provvedimento contro Jessica. Pure lei rischia la cacciata. Anzi pare che gli allontanamenti, alla luce di quanto visto, siano inevitabili.