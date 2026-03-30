Grande Fratello Vip 5° puntata: nominati, l’eliminato fa discutere

Nuova puntata e nuove svolte al Grande Fratello Vip 2026, nella prima serata del 30 marzo 2026, con un’eliminazione che ha fatto discutere. Ilary Blasi ha dato inizio alla serata con le prime tensioni. E chi potevano esserci al centro delle dinamiche più tese? Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Le tre concorrenti hanno aperto un caso che riguarda dei temi delicati ma anche normalissimi, il ciclo e la menopausa.

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici non hanno reagito bene dallo studio, mentre Ilary Blasi ha cercato di mediare. Subito dopo, la Mussolini ha ricevuto una graditissima sorpresa: sua figlia Clarissa è apparsa per la prima volta in TV per andare a trovarla nella Casa e darle il suo supporto. Spazio poi a Raimondo Todaro e Francesca Manzini, con Ilary Blasi che ha visto il suo tentativo di mettere in atto un colpaccio smontato dai concorrenti.

Infatti, la maggior parte dei gieffini non crede che possa nascere una relazione tra i due. L’ostacolo, se così si può definire, sarebbe la vita sentimentale di Raimondo fuori dalla Casa. Il ballerino è felicemente fidanzato e per il momento è solo la Manzini ad apparire come quella interessata ad avere qualcosa oltre un’amicizia.

Grande Fratello, Giovanni Calvario eliminato: polemiche e lacrime

La puntata di stasera è andata avanti con Giovanni Calvario al centro degli attacchi dei suoi coinquilini. Il gieffino si è ritrovato al centro delle polemiche, in quanto molti credono che sia dietro alcune delle tensioni nate nella Casa in queste settimane. Tra questi vi sono Raul, Marco e Renato. E alla fine proprio Giovanni è stato eliminato, con il 5.92%. La sua eliminazione ha lasciato un po’ di stucco.

“Quelli che si espongono vengono un po’ puniti”, ha dichiarato in studio Ilary. “Ma non potevi fare nulla? Non conti niente?”, ha chiesto, ironizzando, Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima faceva il tifo proprio per Calvario, in quanto era sicuramente uno dei concorrenti che più si è esposto nella Casa. Anche il pubblico è rimasto basito da questo risultato, visto che Giovanni era in grado di creare le giuste dinamiche.

Intanto, Antonella Elia non ha reagito bene, tanto che si è lasciata andare disperata a un lungo pianto. Al contrario, Raimondo Todaro non ha voluto neppure salutare l’ormai ex coinquilino.

Adriana Volpe emoziona con la figlia, Ibiza sotto accusa

Un blocco emozionante ha visto poi protagonista Adriana Volpe, che ha avuto la possibilità di riabbracciare la figlia di Gisele. Ilary Blasi ha poi riportato un’atmosfera tesa nel salotto con Ibiza Altea nel mirino di vari coinquilini. La gieffina è stata di nuovo accusata da Blu Barbara Prezia di aver esagerato con le parole.

Ibiza l’aveva attaccata, ritenendo che avesse un atteggiamento provocatorio nella Casa, che potrebbe non far piacere al fidanzato fuori. La Altea ha poi ammesso di aver sentito un commento simile al suo da parte di Nicolò, che ha un bel rapporto con Blu. A questo punto, la Blasi ha mandato in onda un video.

Nel filmato in questione è stato possibile vedere gli autori richiamare più volte vari gieffini nella notte, trovando i loro comportamenti esagerati, in un momento giocoso. In particolare, Nicolò e Blu sono stati invitati a raggiungere il confessionale. L’ex tronista ha raccontato, successivamente, che la Prezia stesse esagerando, soprattutto perché si trovava solo con un body sul letto a scherzare, sfoggiando le sue forme.

Selvaggia Lucarelli, dallo studio, stasera ha sottolineato, però, che da parte di Nicolò non c’era una critica e che questo non giustificherebbe il fatto che Ibiza possa aver riportato il tutto, attaccando Blu. Intanto, Paola Caruso e Alessandra Mussolini hanno accusato Francesca Manzini, che quella notte si trovava nella stanza, di aver scatenato tutto questo. Il motivo? Sembra che il racconto non sia stato fatto da Nicolò, bensì dalla Manzini, che avrebbe messo benzina sul fuoco.

Grande Fratello Vip nomination quarta puntata: chi è al televoto

Nel corso delle nomination, le donne si sono votate tra loro e gli uomini anche. Renato Biancardi ha potuto votare, ma non è stato nominabile, in quanto reso immune dai suoi coinquilini. Non solo, di fronte a una situazione di parità tra Todaro e Marco, il gieffino ha dovuto scegliere chi salvare. Alla fine, al televoto sono finiti Ibiza e Raimondo, i quali dovranno vivere in questi giorni in un’altra zona della Casa.