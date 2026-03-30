Todaro-Manzini: la Casa smonta Ilary Blasi e Lucarelli svela la tattica di Raimondo

Un amore a senso unico: questo è ciò che pensa la maggior parte dei concorrenti sul rapporto nato tra Raimondo Todaro e Francesca Manzini al Grande Fratello Vip 2026. I due sono al centro del gossip che riguarda la Casa più spiata d’Italia, per via del forte e importante legame che c’è tra loro e che si è creato in pochissimo tempo. Infatti, sin da subito, sono apparsi complici e molto affiatati.

Ma mentre Todaro sembra riservare alla Manzini solo uno spazio da amica nel suo cuore, lei appare in un’altra posizione. Infatti, Francesca agli occhi di tutti sembra davvero attratta dal ballerino di latino americano. Ilary Blasi ha voluto vederci chiaro, subito dopo aver affrontato il caso delicato con protagonista Adriana Volpe. Proprio nelle scorse ore, Francesca si è svelata sul suo rapporto con Raimondo.

Non sembra avere grandi possibilità, però. La conduttrice ha deciso di chiudere nel confessionale, con la musica, i due amici e di interrogare gli altri concorrenti. In questo modo, ha tentato di indagare e capire quale tipo di atmosfera starebbero respirando nella Casa più spiata d’Italia su questa eventuale coppia. “Gli sguardi più sensuali ce li ha Francesca per Raimondo. Lei ha detto ‘Raimondo non mi deve piacere’. Lei si sta aprendo ed è un bene, ma lui se n’è andato sul divano”, ha fatto subito notare, convinta, Alessandra Mussolini.

Antonella Elia è d’accordo con la coinquilina e stasera ha fatto presente di vederla come “un vulcano che sta per eruttare”. Paola Caruso ha la stessa opinione, ma ha sottolineato che sarebbe tutto “a senso unico”. Infatti, c’è come l’impressione che da parte di Todaro non ci sia alcuna attrazione o interesse che vada oltre l’amicizia. Dello stesso avviso è Selvaggia Lucarelli, che ha svelato quella che secondo lei sarebbe la strategia del ballerino, con il quale ha un trascorso, a Ballando con le Stelle, non proprio idilliaco:

“Todaro è la vera gatta morta della Casa e ha intuito che piace a Francesca. La mia sensazione è che la usi come repellente per le altre donne. Credo che sia un messaggio che sta lanciando alla fidanzata fuori. Credo la stia usando”

Dunque, per l’opinionista Todaro starebbe sfruttando questa amicizia per tenersi lontano dalle altre donne della Casa e rassicurare così la sua fidanzata. Ricordiamo che fuori l’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi ha una relazione. “Raimondo sta giocando su questa cosa, non gli piace Francesca”, ha continuato Paola Caruso.

La Blasi, però, vorrebbe vedere altro. Probabilmente la conduttrice è alla ricerca di una dinamica interessante da questo punto di vista e ha cercato così conferme dalla Casa. Ma ecco che i concorrenti non hanno appoggiato la sua ipotesi. Nel dettaglio, la padrona di casa ha chiesto a coloro che credono che potrebbe nascere qualcosa, oltre un’amicizia, tra Todaro e Manzini, di esporsi. Ma nessuno l’ha fatto.

Solo la Mussolini si è mostrata propensa a credere a una risvolto del genere. Tutti gli altri hanno smontato questa teoria, dicendosi convinti del fatto che sia tutto a senso unico e che Todaro continuerà a portare rispetto alla sua fidanzata fuori.