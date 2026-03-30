Francesca Manzini si dichiara a Todaro, la reazione del coreografo e il parere netto di Mussolini

Francesca Manzini è uscita allo scoperto, manifestando in modo piuttosto palese il suo interesse per Raimondo Todaro. L’imitatrice e il coreografo, entrambi impegnati al Grande Fratello Vip, fin dal primo giorno hanno mostrato di avere un ottimo dialogo. E non a caso molti hanno sostenuto che la comica si sia presa una cotta per l’ex prof di Amici. Voci che nelle scorse ore sono state praticamente confermate dalla stessa Manzini che, mentre si trovava in sauna con il catanese, gli ha confidato di percepire di avere con lui un rapporto che non ha con nessun altro nella Casa più spiata d’Italia.

Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro

“Il rapporto che ho con te non ce l’ho con gli altri. Mi fai stare bene, sei un regalo per me”, le parole dell’imitatrice, che sono suonate come una vera e propria dichiarazione d’amore. E come ha reagito Todaro? Ha ascoltato, ma si è ben guardato dal dire che anche lui prova la stessa sensazione. Certo il ballerino ha detto in diverse occasioni di trovarsi bene con Manzini. Ma un conto è avere un bel dialogo, un altro è sentire le farfalle nello stomaco. C’è anche da rimarcare che Raimondo è entrato al GF Vip con il cuore occupato, essendo fidanzato con una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo. Il rapporto è nato dopo la separazione dall’ex moglie Francesca Tocca.

Manzini ha inoltre confessato al coreografo che grazie a lui si è “ammorbidita”, riuscendo a uscire dalla corazza che si era creata dopo la fine della sua ultima relazione sentimentale. “Spero che la cosa sia reciproca, con tutto il rispetto per lei. Non voglio spaventarti, solo essere sincera”, ha spiegato sempre mentre era a colloquio con l’ex volto di Ballando con le Stelle.

Il parere netto di Alessandra Mussolini

La vicinanza tra i due inquilini non è passata per nulla inosservata agli altri concorrenti. Alessandra Mussolini ha un’idea chiara della faccenda. Infatti ha commentato dicendo che secondo lei Francesca è totalmente “cotta” di Todaro. L’ex europarlamentare, nonostante Manzini abbia più volte detto di non essere pronta per intraprendere una nuova storia d’amore, crede che se il coreografo dovesse “cedere”, lei si tufferebbe tra le sue braccia. La sensazione di Alessandra è quella avuta da tanti affezionati alle dinamiche del reality show.