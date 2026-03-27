Todaro affonda al Grande Fratello: Lucarelli zittisce e smaschera

Nonostante i bassi ascolti, il cast del Grande Fratello Vip 2026 si sta decisamente dando da fare. Raimondo Todaro e Giovanni Calvario danno inizio alle tensioni nella quarta puntata. Il ballerino è andato in escandescenza in questi giorni con il suo coinquilino, ritagliandosi finalmente uno spazio da protagonista. Lo stesso vale, appunto, per Giovanni, dal quale ci si aspettava momenti di tensione visto il suo carattere fumantino.

Ma a dare inizio ai litigi ci ha pensato Raimondo. Il ballerino ha, inizialmente, attaccato Giovanni dopo averlo visto scrivere nel foglio dove c’è un disegno di sua figlia. L’ex professore di Amici, che nella Casa più spiata d’Italia si è aperto sulla sua passata relazione con Francesca Tocca, crede che Calvario abbia compiuto questo gesto per fargli un dispetto. Non solo, è apparso anche come un finto buonista.

Selvaggia Lucarelli ha le idee abbastanza chiare e crede che Todaro abbia fatto tutto di proposito:

“Si chiama essere passivi-aggressivi. Fai cose che portano malumore nel gruppo. Hai cercato di rompere il quieto vivere del gruppo”

Raimondo viene, infatti, definito fin troppo moralista e attacca brighe. Todaro non replica, anzi se ne resta in silenzio, come se fosse appunto stato smascherato. “Loro che fanno i buoni hanno principi e valori. Noi, invece, siamo cattivi”, tuona Antonella Elia, attaccando Francesca Manzini, tanto amica di Raimondo. La Lucarelli è d’accordo, trovando che i due amici abbiano fatto i finti buonisti. Come? Entrambi si sono opposti, nei giorni scorsi, ai lussi di cui stavano godendo senza i concorrenti del gruppo Economy.

Selvaggia ritiene che la Manzini stia semplicemente seguendo il passo di Todaro. A questo punto, Cesara Buonamici ipotizza che Francesca si sia innamorata di Raimondo. Sentendo questa ipotesi nella Casa, l’attrice ci tiene subito a smentire. Ilary Blasi, nel frattempo, annuncia la nuova decisione della produzione del Grande Fratello Vip: non ci saranno più due club distinti e separati.

Infatti, da ora in poi, saranno un unico gruppo. Qualche telespettatore ritiene che così la produzione abbia stroncato l’inizio di queste interessanti dinamiche. Al contrario, tanti altri sono convinti che ora tutti insieme riusciranno ancora di più a creare tensioni per intrattenere il pubblico. Non resta che attendere per scoprire come andranno le cose, visto che si sta pensando a una chiusura anticipata per il reality condotto da Ilary Blasi.