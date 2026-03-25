Grande Fratello Vip 2026 a rischio chiusura: ultimatum a Ilary Blasi e il web insorge

Brutte notizie per il Grande Fratello Vip 2026, che dalle prime reazioni social del pubblico sembrava essere partito alla grande. Invece, ecco che l’edizione condotta da Ilary Blasi ha subito il duro colpo già il giorno successivo alla prima puntata. Ciò è accaduto quando sono usciti i dati degli ascolti TV, che hanno registrato una situazione alquanto critica. Nonostante ciò, i telespettatori che hanno seguito l’appuntamento avevano reagito bene.

Allo stesso tempo, sebbene ci siano stati tanti commenti positivi per Ilary Blasi e cast, nel tempo i dati sono ulteriormente peggiorati. Nelle prime tre puntate, il reality show di Canale 5 ha registrato una media di 1.800.000 telespettatori, con uno share del 16%. I numeri di uno dei programmi di punta della prima rete di Mediaset hanno chiaramente attirato l’attenzione di Pier Silvio Berlusconi. A quanto pare, l’amministratore delegato avrebbe chiesto una riunione di emergenza.

Grazia Sambruna su MowMag ha svelato in queste ore che il Grande Fratello Vip 2026 starebbe “veleggiando verso una chiusura anticipata”. Questo perché i dati degli ascolti TV non avrebbero “affatto compiaciuto” il Biscione, giustamente. Nel dettaglio, sembra che il reality show condotto da Ilary Blasi abbia ricevuto un ultimatum di una settimana:

“Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo, sarebbe emerso un ultimatum nei confronti del programma ancora una settimana di tempo per crescere alla prova dell’auditel. In caso contrario, si vedrà costretto ad abbandonare le prime serate di Canale 5 anzitempo”

La decisione finale e definitiva pare che verrà presa mercoledì prossimo, quando appunto ci sarà questa riunione di emergenza, durante la quale si valuteranno gli ascolti. Dunque, verranno prese in considerazione le puntate che andranno in onda venerdì 27 marzo e martedì 31 marzo. Il pubblico che si è appassionato al cast scelto per questa edizione sta reagendo male.

Sono tanti coloro che sui social network si dicono, in queste settimane, soddisfatti dei concorrenti presenti nella Casa più spiata d’Italia. I Vip hanno dato modo di creare delle dinamiche interessanti per la terza puntata, andata in onda ieri. Eppure sembra che ormai questo reality show non riesca più a tenere il pubblico incollato al piccolo schermo durante la prima serata.

Chi, però, si è già affezionato a questo cast non ci sta. Sui social network c’è un certo malumore, in quanto questi telespettatori vorrebbero che tutto andasse avanti e che fosse data una possibilità in più di ingranare al programma. Ilary Blasi funziona, il cast anche. Quindi sembra che il problema sia altrove. Neppure la presenza inaspettata e a sorpresa di Selvaggia Lucarelli come opinionista ha reso le cose più semplici. Non resta che attendere per scoprire cosa decideranno di fare i piani alti.