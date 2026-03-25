Todaro sull’addio a Francesca Tocca: “Il ruolo di Maria De Filippi? Ci ha fatto C’è posta per te privato”

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per Raimondo Todaro: al termine del prime time su Canale 5 di martedì 24 settembre, il coreografo ha avuto una conversazione con Renato Biancardi, al quale ha rivelato un curioso aneddoto su Maria De Filippi. In particolare ha raccontato che cosa ha fatto la conduttrice pavese quando seppe della prima separazione da lui vissuta con Francesca Tocca. Allora, la ballerina era una professionista di Amici ed ebbe una love story con l’ex allievo Alexander Dumitru. Avendo compreso rapidamente la delicatezza della situazione, “Queen Mary” organizzò nel suo ufficio un incontro con Tocca e Todaro. Tra l’altro, all’epoca, Raimondo era un volto di Ballando con le Stelle e non aveva ancora ricoperto alcun ruolo ad Amici.

Raimondo Todaro e la prima separazione da Francesca Tocca: il ruolo di Maria De Filippi

“Con me è stata fantastica, prima che iniziassi a lavorare lì”, ha esordito il coreografo, riferendosi a Maria De Filippi e al fatto della prima separazione dall’ex moglie, avvenuto nel 2019, quando cioè lui non aveva ancora iniziato a collaborare con Amici in qualità di docente di ballo (cominciò a farlo nel 2021). “Quando mi ero separato la prima volta con Francesca, lei mi ha invitato nel suo ufficio per cercare di farci fare pace”, ha aggiunto Todaro. “Mi ha fatto un C’è posta per te privato, per dire. E io ancora non lavoravo da lei”, ha chiosato Raimondo.

Non è la prima volta che emergono aneddoti relativi alla ‘vocazione‘ di Maria a dare sostegno alle coppie in crisi. Ad esempio, in diverse occasioni, sia Stefano De Martino sia Belen Rodriguez hanno riferito che la conduttrice pavese li ha consigliati privatamente sui loro affari di cuore. Inoltre, è noto che molte persone passate nei suoi programmi anni fa, ancora oggi, quando hanno dei grattacapi personali da risolvere, la chiamano per avere preziosi consigli e per capire come muoversi.

Todaro e Tocca si sono messi assieme da giovanissimi. Nel 2013 sono diventati genitori di Jasmine. L’anno successivo sono convolati a nozze. Nel 2019 il matrimonio è piombato in un periodo buio che ha portato i due a separarsi. Mesi dopo hanno deciso di darsi una seconda possibilità. Nonostante ciò, la relazione è finita nuovamente su un binario morto nel 2025. Oggi Raimondo è fidanzato con una donna lontana dal mondo dello spettacolo. Francesca, invece, si dichiara single.