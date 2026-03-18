Todaro parla della fidanzata “top secret”, poi lo sfondone sulla figlia: “Confronto con Francesca Tocca”

Il Grande Fratello Vip è cominciato da meno di 24 ore e dalla Casa più spiata d’Italia è già trapelata una curiosa notizia di gossip riguardante Raimondo Todaro. Il ballerino e coreografo siciliano ha ammesso per la prima volta pubblicamente di essere fidanzato. Lo ha rivelato mentre stava chiacchierando con Francesca Manzini. Inoltre, sembra che abbia lasciato intendere che i rapporti con Milly Carlucci oggi non siano dei migliori. Infine si è reso protagonista di uno sfondone evitabile parlando della nascita della figlia, Jasmine (12 anni), avuta con l’ex moglie Francesca Tocca.

Raimondo Todaro ha una fidanzata: l’ammissione al Grande Fratello Vip

“La mia fidanzata deve rimanere top secret”, ha sussurrato Todaro durante una conversazione con Manzini. Dopodiché la regia ha subito staccato. Da tempo si mormora che il danzatore abbia il cuore occupato. Lui, però, non ha mai ufficializzato la relazione prima di entrare al GF Vip. Aveva invece detto qualcosa a riguardo Francesca Tocca, quando fu ospitata a Verissimo lo scorso gennaio. In quell’occasione sostenne che l’ex marito aveva tradito la sua fiducia e disse di aver scoperto che frequentava una ragazza catanese.

In arrivo un confronto con Francesca Tocca? l’indiscrezione

L’esperta di gossip Deianira Marzano, in merito agli sviluppi della vicenda sentimentale di Todaro, attraverso una storia Instagram ha dichiarato che nelle prossime settimane ci sarà un confronto al Grande Fratello tra il coreografo e l’ex moglie. Qualora l’incontro dovesse essere realmente organizzato, si prevedono scintille.

I rapporti oggi tra Todaro e Milly Carlucci e lo sfondone del coreografo sulla figlia

Manzini ha anche domandato al ballerino, che per anni è stato uno dei maestri di Ballando con le Stelle, in che rapporti è attualmente con Milly Carlucci. “Eeeee…”, è stata la reazione di Todaro, dopo la quale la regia ha cambiato inquadratura. Curioso notare che a Raimondo non è venuto spontaneo dire che con la conduttrice di Sulmona è tutto ok. Anzi, sembra che sia rimasta qualche ruggine.

Infine, l’ex prof di Amici di Maria De Filippi ha scandito una frase sulla figlia che ha innescato l’indignazione di alcuni telespettatori che sui social hanno criticato l’uscita del coreografo. Cosa ha mai detto? Ha raccontato che quando è nata Jasmine una delle prime cose che ha pensato è stata: “Prima o poi me la tromb***”. L’esternazione non è passata inosservata ed è stata ritenuta da diverse persone totalmente fuori luogo.