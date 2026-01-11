Francesca Tocca vuota il sacco su Todaro: “Ha presentato una ragazza ai genitori. Ora, parlo io”

Francesca Tocca vuota il sacco. Nell’intervista rilasciata a Verissimo nella puntata trasmessa domenica 11 gennaio, la danzatrice ha abbandonato per la prima volta i panni diplomatici, affermando che l’ex marito, a differenza di quanto lui stesso aveva dichiarato di recente, non è sempre stato single dopo la fine del matrimonio. Inoltre, ha smentito di avere avuto una relazione con Baby Gang, aggiungendo di essersi stufata di essere passata come colei che ha mancato di rispetto all’ex compagno, dicendo anzi che è stato lui a tradire la fiducia coniugale.

Francesca Tocca smaschera Raimondo Todaro a Verissimo

In primis, la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi ha chiarito che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con Todaro, sostenendo che oggi è molto serena. Dopodiché ha iniziato ad attaccare l’ex marito, accusandolo di non aver detto tutta la verità in merito alla loro separazione. In particolare, si è riferita all’ultima intervista rilasciata a Verissimo dal coreografo:

“Lui qui da te ha detto che io non ero felice. Io però avevo dei motivi per non esserlo, lui li sa molto bene. Se tu manchi di rispetto e fai cose per le quali non posso avere più fiducia, è normale che poi mi trovi non felice. Però non avrei mai pensato comunque di lasciarlo. Ha usato la scusa del fatto che “non ero felice” per mancarmi ancora di rispetto”. Ho fatto tante interviste qui, non mi sono mai permessa di entrare nei dettagli, nei particolari. Non ho mai detto la verità, mi sono sempre presa tutto. Lui però non si è preso le sue responsabilità, ha detto quello che gli faceva comodo. Io avrei potuto dire solo una frase per far capire a tutti che in torto c’è lui! Raimondo è venuto qui dicendo “è finita perché non la vedevo felice”, lui non è vero che ha fatto il massimo“.

Proseguendo nello sfogo, Tocca ha anche fatto menzione alla relazione avuta con il collega Valentin Alexandru, ragazzo conosciuto ad Amici. Trattasi del legame sentimentale che la danzatrice ha intrattenuto quando si separò la prima volta da Todaro:

“Se mi ha tradita? Non voglio entrare nei dettagli, ma ha tradito la mia fiducia, più di una volta. Io anche avrò mancato di rispetto quando ci siamo lasciati, quando mi sono frequentata per mesi con un altro ragazzo, forse è una mancanza di rispetto. Non era una cosa bella avere una storia così dopo un matrimonio. Però anche lì io sono stata portata a fare quello che ho fatto, c’erano tante cose dietro che non ho raccontato e mai racconterò. Il privato è giusto che rimanga tra di noi“.

In realtà, Tocca ha rivelato altri dettagli molto privati dell’ex marito, raccontando di avere scoperto che si frequentava con una ragazza catanese. La ballerina ha aggiunto che ha deciso di rendere noti tali questioni per non prestare il fianco al gossip. Secondo la versione di Tocca, quanto dichiarato pubblicamente dall’ex marito non corrisponde a verità:

“Non sarei mai voluta arrivare a questo punto, in passato sono sempre stata elegante e ho solo detto belle parole su di lui. Potevo fare capire qualcosa e non l’ho fatto. Farlo ora mi fa male e non lo faccio per vendetta. Lo faccio perché è giusto che mi rispettino. Basta stare zitta perché sono buona. Noi ci siamo lasciati, ma l’amore non era finito da parte mia. Però ho scoperto delle cose. Lui dice che tornava a casa e non ero felice, ma la colpa era anche sua! C’erano degli errori che ho scoperto e che lui mi negava, io sono venuta a sapere che era vero e sono stata male, mi ha deluso molto“.

Tocca: “Todaro ha presentato ai suoi genitori una ragazza”

La ballerina è poi entrata nel dettaglio della vicenda, parlando di una presunta frequentazione di Todaro con una giovane siciliana:

“Lui quando è venuto qui ha detto che era single, in verità era fidanzato in casa, nella sua vita c’era una persona! Sì, lui stava con una ragazza catanese! Mi dispiace Silvia, ma ormai parlo. Lui si permette di dire quello che vuole lui, adesso dico le cose anche io. Stava con questa che ha presentato anche ai suoi genitori“.

Oggi i rapporti tra i due ex coniugi, a differenza di quanto lasciato intendere da Todaro, sono ai minimi termini. “Ci parliamo solo per nostra figlia – ha raccontato Tocca -. La rabbia non c’è più, il sentimento però sta andando via. Ci eravamo lasciati, stavamo a Roma e lui aveva la ragazza a Catania. Io gliel’ho chiesto, ma lui ha sempre negato di essere fidanzato, mi ha solo ammesso una volta che aveva conosciuto una ragazza. Quando ho saputo tutto mi ha fatto tantissimo male, un’altra delusione. Il ragazzo che io ho frequentato qualche anno fa non l’ho mai portato a casa, lui invece sì!

La danzatrice professionista di Amici ha anche smentito le voci che la volevano vicina a Baby Gang: “Leggendo i gossip sembrava fossi io ad aver avuto altre relazioni parallele. Io con Baby Gang? No, mai! Tra noi solo un rapporto professionale, lui è sempre stato rispettoso, professionale e anche timido. E poi non sarebbe il mio tipo. Non voglio proprio nessuno, sto trovando la mia serenità da sola. Come reagirà Raimondo ora? Buona sì, ma idiota no, basta!“