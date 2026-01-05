Francesca Tocca, rovinosa caduta a un evento (video): la reazione dell’ex Todaro

Inizio del 2026 con il botto, nel vero senso della parola, per Francesca Tocca che è stata protagonista di una rovinosa caduta nel corso di un evento in cui stava sfilando. A rendere noto l’accaduto è stata la stessa ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi che ha postato il video del suo capitombolo. Fortunatamente, non ha riportato alcun grave infortunio e tutto si è risolto con una risata. Anche il suo ex marito Raimondo Todaro ha commentato il ‘patatrac’, piazzando sul filmato la simpatica emoji della scimmietta che spia.

La caduta di Francesca Tocca

Nel video in questione, si vede Tocca all’interno di un teatro, con indosso un lungo ed elegante abito da sera con cui, ad un certo punto, ha dovuto scendere alcuni scalini. Un gradino l’ha tradita ed è andata gambe all’aria. La danzatrice ha deciso di condividere il ‘momentaccio’ con i suoi fan. “Mago Silvan, spostate”, ha scritto in un commento la ballerina, ironizzando sulla caduta.

Francesca Tocca, l’inizio del 2026 con il ‘botto’ e con il gossip

Tocca, dopo la fine del matrimonio con Todaro, si è sempre dichiarata single, nonostante pare abbia avuto un flirt con il ‘Parrucchiere dei vip’ Davide Greco, con il quale lo scorso giugno è stata sorpresa a baciarsi. Di recente, la ballerina è tornata al centro del gossip per uno ‘spiffero’ che ha coinvolto Francesco Totti.

Alcuni ‘ben informati’ hanno sussurrato che l’ex capitano della Roma, che oggi fa coppia con Noemi Bocchi, avrebbe un debole per la professionista di Amici e le avrebbe scritto dei messaggi privati per ‘sondare il terreno’. L’indiscrezione rimane tale in quanto non è mai emersa alcuna ‘pistola fumante’ a riprova del fatto che l’ex marito di Ilary Blasi abbia tentato un approccio con Tocca.

Per quel che riguarda Todaro, anche il coreografo si dichiara single. Al pari dell’ex moglie, mesi fa, è finito al centro della cronaca rosa per via di un presunto avvistamento con una ‘lei’ in Sicilia. Anche tale voce è però caduta nel dimenticatoio, senza avere alcuna conferma.