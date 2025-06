Francesca Tocca, scoop: bacio al nuovo fidanzato. Foto, dettagli e bugie

Ci sono alcuni vip che si affanno a smentire indiscrezioni che, però, poi si rivelano veritiere. Morale della favola? Ogni tanto non sarebbe meglio evitare di commentare? Francesca Tocca lo scorso aprile è sbarcata nel salotto di Verissimo, raccontando di essersi separata da Raimondo Todaro. Inoltre ha dichiarato quella che a oggi sembra essere stata una bugia, cioè di essere single e di non avere alcuna love story in corso. Pochi giorni prima della messa in onda della sua intervista con Silvia Toffanin era trapelata la voce che avesse cominciato a frequentare Davide Greco, noto anche come il ‘parrucchiere dei vip’. “Mi pesa quando si inventano le cose di sana pianta”, aveva scandito con piglio la ballerina, affermando che chi sosteneva che avesse una liaison con il barbiere raccontava fake news. Ebbene, nelle scorse ore Chi Magazine ha postato le paparazzate di Tocca e Greco assieme, complici mentre si baciano. Alla faccia della fake news, viene da dire.

Il magazine scrive che la danzatrice ha definitivamente voltato pagina dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro. Con il coreografo è rimasta in buoni rapporti. Entrambi hanno messo da parte ruggini e rancori per il bene della loro figlia Jasmine. Per quel che riguarda la frequentazione con Davide Greco, Chi afferma che non ci sono dubbi sul fatto che ci sia un legame che va oltre la semplice amicizia. A corroborare tale tesi, la rivista ha pubblicato degli scatti che in effetti sembrano inequivocabili: Tocca e il parrucchiere sono stati immortalati a spasso per Roma. Sorrisi, abbracci, sguardi dolcissimi e dei baci. Insomma, pare proprio che ci sia profumo di coppia.

A fare compagnia ai due piccioncini anche il barboncino della ballerina che è stato portato dal toelettatore per una sistematina al pelo. Dopodiché Tocca e Greco sono rientrati a casa assieme. Le prime voci di una presunta liaison sono iniziate a circolare tra marzo e aprile. Dunque i due si vedrebbero già da qualche mese. Resta da capire se il legame sia già solido oppure se si è ancora nella fase della conoscenza e dell’andarci con i piedi di piombo.

Chi è Davide Greco, il parrucchiere dei vip

Davide Greco è palermitano ed è cresciuto nel quartiere della Kalsa. Ha 30 anni ed è tra i barbieri più famosi d’Italia. Tra l’altro è anche molto popolare sui social. Su Instagram ha oltre 200 mila followers. In Sicilia è proprietario di tre saloni. Viene chiamato ‘il parrucchiere dei vip’ in quanto ha effettuato tagli a diverse celebrità tra cui Sfera Ebbasta, Guè, Rocco Hunt e Tony Effe, Gigi D’Alessio, Alisson a Juan Jesus, Lazza e Daniele Scardina.