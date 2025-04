Todaro su Francesca Tocca: “Se la tirava da morire, mi stava antipatica”

Raimondo Todaro ha aperto le ‘valvole’ ospite nel podcast ‘Passi di vita’ del collega Angelo Madonia. Il danzatore siciliano ha parlato ampiamente dell’ex moglie Francesca Tocca, con la quale ha una figlia (Jasmine, 11 anni). I due si sono separati pochi mesi fa. Senza entrare nei dettagli che hanno portato la relazione al capolinea, entrambi hanno spiegato di aver deciso di lasciarsi per incomprensioni, sottolineando che ci sarà sempre comunque del bene reciproco oltre a rimarcare che la loro priorità da ora in poi è dare tutto l’affetto e il supporto necessario a Jasmine. Tornando all’intervista con Madonia, Todaro ha svelato curiosi dettagli inerenti all’inizio della love story con Francesca, raccontando che inizialmente lui non la sopportava e la trovava molto antipatica. Conoscendola meglio, ha cambiato idea arrivando a sposarla.

Raimondo Todaro si confida con Angelo Madonia su Francesca Tocca

L’ex giudice di Amici di Maria De Filippi e la danzatrice si sono conosciuti quando lei era giovanissima. Aveva soltanto 16 anni quando da Roma decise di trasferirsi a Catania per ballare con Todaro. Allora i due avevano soltanto un legame professionale. Dopo essere stati partner in pista per tre anni hanno deciso di fidanzarsi. “Comincio a ballare con Francesca, mi stava proprio antipatica, non la sopportavo”, ha spiegato Todaro, aggiungendo che credeva che la giovane si desse delle arie.

“Ai miei occhi – ha continuato il coreografo – se la tirava da morire. Dicevo: “Questa è convinta di avercela solo lei”. A pelle non mi stava simpatica. Ma era un fenomeno. La più brava ballerina che c’era in Italia a mani basse, forse la più brava della storia italiana a livello di latino“. Quindi anche se mi stava antipatica me la facevo andare giù”. Dopo averla conosciuta più profondamente, Todaro ha capito che si era sbagliato sul conto della Tocca. Non era una persona altezzosa, ma timida, che indossava una corazza per celare alcune insicurezze.

“In realtà conoscendola, piano piano, ho capito che era l’esatto opposto di come si presentava. Una tenerona, molto insicura, estremamente sensibile. Quindi quella era tutta una corazza”, ha detto l’ex prof di Amici riferendosi all’ex moglie. E ancora: “Francesca nella vita è il contrario di come la vedi ballare. In pista sembra una pantera, una tigre, nella vita un agnellino. Lo ha il carattere, ma è molto introversa, molto selettiva, scherza e ride poco. Se però ha confidenza e trova persona giusta è la persona più simpatica del mondo”.

Francesca Tocca e il trasferimento da Roma a Catania

Todaro ha concluso ricordando che quando Francesca si trasferì da Roma a Catania a 16 anni dimorava in casa con lui. Nell’abitazione aveva una cameretta. In quel periodo, però, non c’era ancora stato il fidanzamento e si venne a creare, agli occhi del coreografo, una situazione piuttosto strana e disorientante in cui non riusciva a comprendere appieno i ruoli. “Lei aveva una sua cameretta, situazione strana. Non capivo se era la mia ballerina, la mia amica o la mia collega”, ha raccontato il danzatore, aggiungendo che l’amore è sbocciato quando lei decise di andare a ballare con un altro ballerino.