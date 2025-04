Francesca Tocca: se tornerebbe con Todaro e il loro rapporto oggi

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 Silvia Toffanin si è collegata con Francesca Tocca dallo studio di Amici di Maria De Filippi. La ballerina è recentemente tornata a far parte del cast del talent show condotto da Maria De Filippi e proprio su questa esperienza si è incentrata gran parte della sua intervista. Non sono mancati, tuttavia, anche dei riferimenti alla sua recente rottura con Raimondo Todaro. La professionista di Amici ha difatti spiegato in che rapporti sia oggi con il suo ex marito, quali sono stati i motivi che hanno portato alla loro separazione e se potrebbero mai tornare insieme.

Francesca Tocca: se tornerebbe con Raimondo Todaro

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Quest’ultima si è collegata con Francesca Tocca, la quale è recentemente tornata a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi come ballerina professionista. L’intervista si è incentrata molto sul suo ritorno all’interno del programma, tuttavia non sono mancati i riferimenti alla sua recente rottura con l’ex marito e collega Raimondo Todaro. A riguardo ha rivelato che entrambi hanno fatto tanto per provare a salvare il matrimonio, tuttavia alla fine per il bene loro e della loro bambina, hanno capito che sarebbe stato meglio non forzare la cosa. La decisione era già stata presa prima che si convincessero a dare pubblicamente la notizia sui social.

I due hanno quindi deciso di comune accordo di troncare la relazione. Francesca ha poi spiegato in che rapporti siano oggi lei ed il suo ex marito. Nello specifico ha rivelato come i loro rapporti siano buoni, aggiungendo come il loro sia un affetto che vada oltre il matrimonio. Ha poi sottolineato come Raimondo per lei c’è e ci sarà sempre e viceversa e come quando oggi s’incontrino siano entrambi più sereni. Silvia Toffanin le ha quindi chiesto se ci sia la possibilità che possano tornare insieme, così come accaduto già in passato. Tocca non ha escluso del tutto la possibilità anche se ha affermato che al momento è meglio essersi separati.