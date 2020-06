Grande Fratello Vip reunion, reazione non invitati e retroscena inediti

Fabio Testi sta organizzando delle reunion con gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Dei semplici incontri che non destano alcuno scalpore? Assolutamente no! Considerato che i non-invitati hanno detto la loro su quello che è successo, spiegando anche il motivo per cui non sarebbero stati ospiti graditi. Fra coloro che sono stati scartati a priori dalla lista c’è Licia Nunez, che ha costruito dei bei rapporti con poche persone all’interno della Casa più spiata d’Italia; con quelle che non erano presenti al weekend da Testi! Al settimanale Chi, Licia ha spiegato che non vorrebbe mai e poi mai far parte di quella che ha definito “la gang del bosco” e che è felice di incontrare quegli ex gieffini coi quali è riuscita a instaurare dei legami sinceri (loro fanno parte della “gang del Tacco 12”). Tra gli esclusi Aristide Malnati – che non sa come mai Testi non l’abbia invitato – e Michele Cucuzza, che ha però promesso che ci sarà la prossima volta, se mai dovesse venir organizzata un’altra rimpatriata. La terza, per la precisione. Quali sono stati gli altri commenti dei non-invitati alla reunion del Gf Vip?

Gossip Grande Fratello Vip, reazione degli esclusi: Zequila non c’era perché presente il marito di Adriana Volpe?

Se Antonella Elia (tra le concorrenti di Temptation Island 2020) ha detto senza mezzi termini che non le interessa nulla degli incontri tra ex inquilini della Casa del Gf, Zequila ha invece confessato – al magazine Chi – di esserci rimasto molto male. Queste le sue parole: “Mi hanno fatto girare le scatole non chiamandomi. Ho visto che c’era la Volpe col marito e magari non volevano creare l’incidente diplomatico con me”. Zequila, nel bel mezzo del Grande Fratello Vip, aveva fatto intendere che c’era stato, in passato, un interesse reciproco fra lui e la conduttrice; lei però ha categoricamente smentito tutto più di una volta. Si continua ancora a parlare della crisi col marito e proprio oggi Adriana Volpe ha voluto spiegare realmente cos’è successo.

Gf Vip reunion Fabio Testi: Pago non sapeva niente, Rita Rusic sollevata

Poco delusa di non essere invitata all’incontro fra ex concorrenti del Grande Fratello, Rita Rusic, che per un certo verso è stata lieta di non esser stata presa in considerazione: “Non mi sarei sentita a mio agio fra di loro”. Lei è tra quelle che formano la “gang del Tacco 12”! Anche Pago non ha ricevuto alcun invito: “Non me ne sono accorto. Non sapevo niente”; e ha spiegato che al momento si sente solo con Paola Di Bendetto (e il fidanzato Federico Rossi) e con Adriana Volpe, che reputa una splendida persona.

Paolo e Clizia del Gf assenti alla reunion: la Incorvaia spiega tutto

Perché Clizia e Paolo non sono comparsi alla reunion di Fabio Testi? Dopo le prime parole sull’incontro, Clizia Incorvaia ha voluto chiarire meglio la questione (per evitare così il diffondersi di inutili pettegolezzi): “Noi in realtà eravamo stati invitati – ha raccontato al settimanale Chi –. Fabio conosce Paolo da quando era un bambino”. Paolo e Clizia, durante la reunion del Grande Fratello Vip, si trovavano insieme in Sicilia. Cos’altro scopriremo su quest’incontro dal quale emergono sempre nuovi gossip?