Coppie Temptation Island: Sofia e Alessandro sono la sesta e ultima

L’ultima coppia di Temptation Island 2020 è stata svelata! È quella formata da Sofia e Alessandro, due ragazzi che faranno tanto chiacchierare… Chi ci dà questa sicurezza? La confessione di Alessandro: ha spiegato che la sua fidanzata ha conosciuto un altro uomo mentre stava con lui e questo non ha fatto altro che aumentare i dubbi su una relazione che è stata sempre caratterizzata da numerosi tira-e-molla. Partecipano alla nuova edizione di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore (se ancora d’amore si può parlare), per capire se ci possa essere un futuro e se troveranno nel reality show di Canale 5 una persona che sia in grado di far breccia nel cuore. Tutto è possibile. Lo hanno messo entrambi in conto. Sofia più di Alessandro, sinceramente, dato che è stata lei ad aver messo in discussione la storia frequentando un altro ragazzo. Quella frequentazione parallela è acqua passata, ma Sofia vuole avere la certezza che Alessandro sia l’uomo della sua vita attraverso il percorso che insieme faranno (pericolosamente) a Temptation Island.

Chi sono Sonia e Alessandro di Temptation Island 2020? Loro sono l’ultima coppia

Poche ore fa, abbiamo conosciuto la coppia formata da Anna e Andrea, ora è invece il turno di Alessandro e Sofia. Chi sono e cosa sappiamo al momento di loro? Sonia ha 30 anni e vive una storia (non poggiata su solide fondamenta) con Alessandro, il fidanzato che ha deciso di perdonare la scelta di frequentare un altro uomo. Lui ha raccontato di essersi innamorato immediatamente di lei, nel momento esatto in cui i loro occhi si sono incrociati (per lui Sonia ha quelli più belli del mondo) e che ci sono stati diversi periodi di profonda crisi, soprattutto quando ha scoperto quello che gli ha tenuto nascosto per ben sei mesi. Questa, la sua confessione a Witty: “Lei ha frequentato un’altra persona mentre stava con me”.

Cast Temptation Island: lista delle coppie partecipanti (due Vip)

Sonia e Alessandro di Temptation Island vogliono scongiurare il pericolo di un amore malato. Il programma darà loro tutte le risposte del caso. Sono stati quelli che hanno completato il cast di Temptation Island 2020, che è quindi formato dalle seguenti coppie: Andrea e Anna, Antonio e Annamaria, Valeria e Ciavy, Alessandro e Sofia, Manila Lazzaro e Lorenzo Amoruso, Antonella Elia e Pietro Delle Piane (loro due hanno lasciato un messaggio prima dell’inizio del reality show).