GF Vip reunion, Clizia e Paolo assenti: Fernanda Lessa rivela il motivo

Fernanda Lessa, in una nuova intervista su Radio Radio nella trasmissione Non succederà più di Giada Miceli, parla della reunion avvenuta a casa di Fabio Testi qualche giorno fa. A prendere parte a questa speciale riunione della passata edizione del GF Vip ci hanno pensato Adriana Volpe, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Sara Soldati, Andrea Montovoli e Teresanna Pugliese. Impossibile non notare l’assenza di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, i quali hanno sempre avuto ottimi rapporti con gli ex gieffini presenti alla reunion. Scendendo nel dettaglio, la modella brasiliana ci tiene a precisare che, attualmente, la coppia sta trascorrendo la propria ‘luna di miele’. A detta di Fernanda, i due giovani innamorati avrebbero intenzione di vivere questa fase della loro storia d’amore da soli. Ed è proprio questo il motivo per cui Paolo e Clizia non hanno preso parte alla reunion a casa di Testi. Al momento, la coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip sta vivendo momenti davvero speciali, da come è possibile vedere dai loro rispettivi profili social.

GF Vip, Fernanda Lessa: ecco perché Clizia e Paolo non erano presenti alla reunion e su Adriana Volpe e il marito…

Dopo aver svelato il motivo per cui Clizia e Paolo non hanno preso parte alla reunion, Fernanda Lessa smentisce la crisi tra Adriana Volpe e Roberto Parli. Viene chiesto alla modella brasiliana se la conduttrice fosse in compagnia del marito oppure no. Come già sappiamo, la Lessa conferma che, a casa di Testi, Adriana si è appunto presentata con Roberto Parli, la figlia Gisele e la loro cagnolina. Proprio attraverso questa dichiarazione, Giada Miceli chiede alla Lessa di smentire la crisi di cui si sta attualmente parlando. Sembra proprio, dunque, che non ci sia alcun problema tra Adriana e il marito Roberto. Dopo l’ultimo gesto di lui, sembrava che la crisi fosse davvero importante. In realtà, pare che la Volpe non abbia particolari problemi con il marito dopo l’esperienza al GF Vip, almeno secondo quanto fa intendere oggi la Lessa. Inoltre, la modella fa presente che avrebbe voluto invitare anche Licia Nunez a questa reunion. Fernanda, però, ha preferito evitare, in quanto l’attrice non andrebbe d’accordo con alcuni degli ex gieffini presenti a casa di Testi.

Fernanda Lessa, ancora commenti razzisti dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip

Una reunion che ha sicuramente generato tanta curiosità nel pubblico. Nel frattempo, Fernanda ammette che non prenderebbe mai parte a Temptation Island Vip. Il motivo? Quando è uscita dalla Casa del GF Vip si è ritrovata di fronte a una situazione davvero difficile da gestire. Sono diversi i commenti razzisti che oggi continuerebbe a ricevere da parte degli haters!