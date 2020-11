Grande Fratello Vip, Patrizia minaccia Stefania: interviene il marito Simone

Patrizia De Blanck non ha proprio digerito la prima nomination al Grande Fratello Vip. Dopo la diretta dello scorso lunedì la Contessa ha scoperto che a nominarla sono state tre donne: Giulia Salemi, Adua Del Vesco e Stefania Orlando. La nobildonna si è scagliata contro le due negli scorsi giorni, usando pure parole piuttosto dure. Ora è arrivato il turno della Orlando, con la quale non c’è mai stato un buon rapporto nel bunker di Cinecittà. Durante una chiacchierata in giardino con altri coinquilini, tra cui Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, la De Blanck è addirittura arrivata a fare delle “minacce” (video più in basso).

“Stefania non mi è mai piaciuta. Nella puntata precedente mi dice: non mi nominare. Questa volta gliel’ho detto: non ti nomino. E mi nomina lei. Quando succedono queste cose io l’amicizia la levo. Con voi ci scambieremo il numero di telefono. Tu amica mia non lo sarai mai più. Manco ti filo. Anzi, tanto poi io giro nei posti… non finisce, eh. Me la sono legata al dito. Perché poi è per colpa sua che io sto in nomination. Non te lo consento”

“Amicizia”? “Continuare a frequentarci fuori”?

Ma se la Contessa ogni volta che entrava qualcuno di nuovo (s)parlava di Stefania come se non ci fosse un domani. A Patrì, noi le cose non le dimentichiamo. Salutame a soreta. #GFVIP pic.twitter.com/m7vPeHJouj — ????????????????|| ???????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????? (@MarcomeMarmorto) November 19, 2020

Dichiarazioni forti quelle di Patrizia De Blanck nei confronti di Stefania Orlando che non sono piaciute agli appassionati del Grande Fratello Vip. La conduttrice Rai è una delle concorrenti più amate di questa quinta edizione e il comportamento della Contessa viene accettato a fatica. Nella questione è prontamente intervenuto Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania.

Su Twitter il musicista ha cinguettato:

“Vai, vai a fare terra bruciata a Stefania, vai tesoro… puoi iniziare già da lunedì! Sappi che su Twitter te la sei già fatta da sola la terra bruciata attorno… e Twitter è il mondo, quello vero”

Non è la prima volta che Simone Gianlorenzi replica a Patrizia De Blanck per i modi in cui viene trattata Stefania Orlando. Tra i due c’è stato addirittura un confronto assai acceso in una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip. Confronto che, di fatto, non ha portato a nulla: Patrizia continua ad attaccare senza mezzi termini Stefania.

Tra l’altro la nomination che vede protagonisti Patrizia De Blanck e Francesco Oppini non è eliminatoria. Il meno votato, però, andrà di nuovo al televoto nella puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 venerdì 20 novembre.

Secondo i sondaggi sarà proprio Patrizia De Blanck ad avere la peggio visti i suoi atteggiamenti considerati dai più eccessivi e maleducati. Di recente anche Maurizio Costanzo ha bacchettato la Contessa per il suo fare esagerato e l’uso spropositato di parolacce.

Intanto negli scorsi giorni è arrivata la pace tra Patrizia De Blanck e Giulia Salemi: la web influencer italo-persiana ha assicurato che non nominerà più l’80enne nelle prossime settimane.