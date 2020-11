Nella Casa del Grande Fratello Vip non c’è mai tempo per stare tranquilli, anche stamattina è esploso il caso sui social. Patrizia De Blanck si mostra sempre più insofferente nei confronti di Stefania Orlando, e non solo. Le sue preferenze ricadono sempre più sui ragazzi della Casa, Pierpaolo e Enock su tutti. Ma anche su Andrea Zelletta, che le fa i massaggi alla gamba ogni giorno. Sulle donne invece ne ha avute da dire almeno una per ciascuna di loro. Oggi ha proseguito la sua guerra, combattuta però in trincea e non vis a vis, contro Stefania Orlando.

Tutto è successo stamattina, quando ha parlato male di Stefania e di Maria Teresa Ruta. Era seduta in giardino con Enock, sul divanetto, e a distanza c’erano le due concorrenti che chiacchieravano. Intanto Patrizia ed Enock stavano parlando dei vari caratteri delle persone e si sono ritrovati a parlare di persone che soffrono un po’ di manie di protagonismo. Se il fratello di Balotelli non ha problemi con chi ha un carattere più esuberante, la Contessa invece non gradisce.

Riferendosi a Stefania e Maria Teresa, infatti, ha detto: “Lì abbiamo le campionesse di protagonismo”. Il caso ha voluto che poco dopo dei fan andassero a urlare per Stefania fuori dalla Casa. I concorrenti di solito non rispondono subito per non far capire al GF che c’è qualcuno che urla, così riescono ad ascoltare prima che mettano la musica. Non è consentito infatti far arrivare messaggi da fuori e le urla sono imprevedibili, potrebbero dire di tutto. Quindi il GF mette la musica per coprire le voci da fuori.

Alla Contessa probabilmente dava fastidio ascoltare la musica, così ha invitato tutti i presenti in giardino a non rispondere. Perché se loro urlano il GF scopre subito che c’è qualcuno che urla. Dopo tre o quattro volte che i fan ripetevano la frase, però, Stefania si è sentita in dovere di ringraziare e ha urlato un fortissimo “grazie”. Poi ha subito chiesto scusa a Patrizia e ha spiegato che doveva per forza ringraziare, ma intanto la Contessa gliene aveva già dette di ogni.

L’insulto che è andato per la maggiore per Stefania da parte di Patrizia è “str…za”. Ma non è la prima volta che Patrizia offende e usa parole pesanti verso la Orlando, così stamattina è intervenuto Simone, il marito di Stefania. Su Twitter il musicista ha scritto: “Contessa Lei sta mettendo a dura prova la mia educazione e pazienza…”. Interverrà in puntata, prima o poi, oppure si esporrà sui social?

#contessa Lei sta mettendo a dura prova la mia educazione e pazienza… #gfvip — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) November 11, 2020

iconica stefania che dice “scusate????dovevo????farlo????perché????è la????terza????volta” e li fa schiattare tutti compresa la vecchia stronza #gfvip pic.twitter.com/GqDO9T7B8r — giusy???? (@gvccixgigi) November 11, 2020