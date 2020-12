Grande Fratello Vip, parla il fidanzato di Adua: la verità sulla crisi

Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò in arte Adua Del Vesco, poche ore fa ha pubblicato una Instagram Story in cui ha chiarito la sua posizione nei confronti della fidanzata che sta facendo un percorso abbastanza intricato all’interno del Grande Fratello Vip.

Infatti la gieffina ha dovuto superare diversi ostacoli. In primis, dopo le rivelazioni sul caso Ares, ha abbandonato la maschera indossata in tutti questi anni che l’ha battezzata come Adua Del Vesco. Successivamente ha stretto un’amicizia molto forte con Dayane Mello. Tanto intima da riconoscere lei stessa di non aver mai provato un attaccamento tale per un’amica. Infine, ha capito di essere diventata una persona nuova proprio grazie all’esperienza del Grande Fratello Vip. A questo proposito Rosalinda nei giorni scorsi si è fatta tante domande chiedendosi se Giuliano potesse mai amare la sua trasformazione, standole vicino ancora come aveva fatto fino ad ora.

Sembra proprio che per il fidanzato della Cannavò nulla sia cambiato. Infatti nelle sue Instagram Stories, Condorelli ha dichiarato di aver lasciato nelle mani di un suo amico il suo profilo nelle ultime settimane ma di aver letto anche numerose falsità circa la sua storia d’amore con Rosalinda. Ne ha approfittato dunque per mettere a tacere certe insinuazioni che stavano iniziando persino a distrarlo dai suoi impegni lavorativi.

Infatti recentemente erano circolate numerose voci sul fatto che Giuliano avesse smesso di seguire la Vippona sui social media. In più, a compromettere la sua posizione, sarebbe stato il fatto che il fidanzato di Adua non era apparso nei video di auguri mostrato ai concorrenti nel pomeriggio di Natale. Sia Rosalinda che Andrea Zelletta avevano rivisto la clip mostrata in puntata qualche giorno prima. A ciò si era aggiunta l’indiscrezione secondo cui Condorelli era stato convinto dalla produzione a fare il regalo di Natale alla fidanzata. Quest’ultimo aveva consegnato ad Adua anche una lettera molto intima.

Con la Instagram story pubblicata oggi Giuliano ha quindi smentito quanto circolava in questi giorni sulla sua storia d’amore con Rosalinda. Nessuna crisi tra di loro. Anzi, Condorelli ha voluto sottolineare che il suo amore e il suo supporto per la concorrente del Grande Fratello Vip sono più vivi che mai.