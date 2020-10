Giuliano Condorelli, il fidanzato di Adua Del Vesco, ha condiviso su Instagram un toccante messaggio indirizzato all’attrice siciliana. Il giovane – che è stato ospite della Casa del Grande Fratello Vip qualche settimana fa – ha pubblicamente invitato la ragazza ad andare avanti per la sua strada, fregandosene delle critiche che l’hanno sommersa questi ultimi giorni. Giuliano ha invitato Adua – vero nome Rosalinda Cannavò – a dire tutta la verità, ad affrontare il suo passato difficile e ad affrontare il futuro con coraggio e determinazione. Il video di Condorelli arriva dopo che la Del Vesco ha annunciato importanti rivelazioni nel bunker di Cinecittà. La 25enne ha confidato che nella diretta di lunedì 5 ottobre farà degli annunci importanti che cambieranno la sua vita e quella di altre persone che avranno delle conseguenze importanti.

Giuliano Condorelli: cosa ha scritto il fidanzato di Adua Del Vesco, il messaggio

“Cucciola, hai pagato abbastanza il prezzo della tua ingenuità dettata dalla tua giovane età e adesso non puoi più permetterti di continuare a pagare passando per quella che non sei. Oggi hai un’opportunità incredibile, farti valere e non farti calpestare da nessuno, e dico nessuno, in questo mondo”, ha scritto su Instagram il fidanzato di Adua Del Vesco Giuliano Condorelli. “Fregatene del contesto, dei giudizi, perché l’unica cosa importante è essere se stessi e andare a letto tranquilli. Affronta chi devi affrontare e mangiatelo, proprio come affronti me nelle nostre discussioni. Ricorda che sarai felice, ma prima la vita ti renderà forte. Diventa chi sei”, ha aggiunto l’imprenditore (video completo in basso).

La storia d’amore tra Adua Del Vesco e Giuliano Condorelli

Di Giuliano Condorelli, fidanzato di Adua Del Vesco, si sa molto poco. È un imprenditore e vive a Milano. Sui social si fa chiamare Julian Condor. Anche le sue origini, come quelle dell’attrice, sono siciliane. A giudicare dalle foto condivise sul suo account è un grande appassionato di viaggi e sport. Non è chiaro quando sia iniziata la storia d’amore con Adua: di recente sono apparse foto di coppia nel 2013 e nel 2015, quando la Del Vesco pubblicamente si dichiarava innamorata di Massimiliano Morra.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra mai stati insieme

In realtà pare che Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non siano mai stati insieme: a spifferarlo a Non è l’Arena di Massimo Giletti il produttore Alberto Tarallo che ha lanciato le carriere di entrambi. Una storia creata a tavolino, così come quella di Adua e Gabriel Garko, per stampa e fan. La rivelazione è stata poi confermata da Enrico Lucherini, noto addetto stampa, a Live-Non è la d’Urso.