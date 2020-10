Massimiliano Morra e Adua Del Vesco mai stati insieme: ora parla Tarallo

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco fidanzati per finta. A rivelarlo Alberto Tarallo, il produttore dell’Ares Film – che ha lanciato i due attori – in una intervista concessa a Massimo Giletti a Non è l’Arena. Tarallo ha assicurato che tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip non c’è mai stata alcuna relazione. È stato lo stesso Alberto ad inventare il feeling tra i due per lanciare le loro carriere televisive. Dunque, a detta di Tarallo, Adua avrebbe finto per visibilità di essere prima la fidanzata di Morra e poi quella di Gabriel Garko. La medesima rivelazione è stata fatta da Enrico Lucherini, addetto stampa, a Live-Non è la d’Urso. L’uomo ha chiarito che tra i due non c’è mai stato neppure un bacio reale se non per finta. Lucherini ha spiegato che Massimiliano e Adua vivevano sì a Zagarolo, ma in due dependance diverse.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco stavano insieme per finta: la rivelazione a Non è l’Arena

“La loro storia è completamente finta. Storia inventata a tavolino da me, da Enrico Lucherini e dal compianto Meyer”, ha assicurato Alberto Tarallo a Non è l’Arena. Non solo: secondo il produttore Massimiliano Morra e Adua Del Vesco avrebbero rilasciato dichiarazioni su presunte sette solo per rancore, forse perché la loro carriera non ha davvero spiccato il volo dopo le fiction Mediaset. Intanto poche ore fa la Del Vesco ha annunciato importanti rivelazioni al Grande Fratello Vip nella diretta di lunedì 5 ottobre 2020. La 25enne siciliana sembra pronta a dire tutta la verità, stufa di menzogne e bugie.

Adua Del Vesco annuncia importanti rivelazioni al Grande Fratello Vip

Adua Del Vesco, in un momento di confidenze con Dayane Mello e Matilde Brandi, ha fatto sapere che nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini farà delle importanti rivelazioni. L’attrice siciliana ha dichiarato di volersi togliere un peso e di voler mettere fine alle menzogne, che per tanti anni l’hanno fatta soffrire. Adua – vero nome Rosalinda Cannavò – ha ribadito che finalmente dirà tutta la verità anche se ci saranno delle conseguenze importanti. Adua ha confidato di aver rovinato gli anni più belli della sua vita per coprire gli altri e che ora è stanca di tacere.