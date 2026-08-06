Grande Fratello Vip, “nel cast Lorenzo Riccardi”: interviene la moglie Claudia Dionigi e fa chiarezza

Continuano a trapelare indiscrezioni relative al cast del prossimo Grande Fratello Vip. Il reality show tornerà in onda a settembre e sarà nuovamente guidato da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Nei giorni scorsi si è fatta insistente la voce che ha sostenuto che l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi sarebbe stato molto vicino a firmare per entrare come concorrente nella Casa più spiata d’Italia. Di vero, però, sembra che non ci sia nulla. Sulla vicenda è intervenuta la moglie dell’imprenditore, Claudia Dionigi. Nelle scorse ore è anche arrivata la smentita di Gabriel Garko. Il divo torinese, attraverso una storia Instagram, ha riferito che non farà parte dei “vipponi”, a differenza di quanto riportato da alcuni media.

Grande Fratello Vip: Lorenzo Riccardi non ci sarà: parla Claudia Dionigi

Alcuni fan, avendo letto l’indiscrezione di un presunto coinvolgimento nel cast del GF Vip di Riccardi, gli hanno chiesto su Instagram se fosse vera la notizia. Lui ha preferito starsene zitto. Chi invece ha parlato è stata sua moglie, che ha ricevuto alcuni messaggi velenosetti. Una persona ha sconsigliato all’imprenditore di accettare l’eventuale proposta di diventare un concorrente della trasmissione di Canale 5, perché “programmi trash fatti di compromessi e dinamiche pilotate” servono solo “a sfasciare le cose belle, non a esaltarle”.

Dionigi, dopo aver letto questi interventi, ha fatto chiarezza, affermando che il marito non farà parte del cast del reality. “Non è vero, notizie fake proprio”, ha scritto l’ex corteggiatrice di UeD rispondendo a un utente che aveva riferito di non vedere l’ora di guardare Lorenzo al GF Vip.

La smentita di Gabriel Garko

Anche Gabriel Garko ha fatto sapere che non sarà un concorrente del programma. Negli ultimi anni, l’attore è sempre stato accostato al Grande Fratello Vip, senza mai prendervi parte, se non in un’occasione. Ma non come concorrente, bensì come ospite. Nelle scorse ore un settimanale ha sostenuto che il divo sarebbe stato in trattativa con lo show. “Non è assolutamente vero”, si è affrettato a dire Garko in una storia Instagram. Ha inoltre colto l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a Ilary Blasi. Tra i vip che si metteranno in gioco, sembra invece certa la presenza di Giulia Provvedi.