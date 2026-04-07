Claudia Dionigi tradita da Lorenzo Riccardi? Lei rompe il silenzio, sfogo furioso

Poco prima delle festività pasquali si è fatta strada la voce di una presunta crisi in corso tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, una delle coppie più amate tra quelle sbocciate negli studi Tv di Uomini e Donne. La scelta avvenne nel lontano 2019 e fu molto romantica e apprezzata dal pubblico. L’influencer e l’imprenditore hanno poi messo su famiglia nel 2022, accogliendo Maria Vittoria. Nel 2025 sono diventati genitori bis, festeggiando l’arrivo del piccolo Leonardo Maria. L’anno prima si sono uniti in matrimonio. Nei giorni scorsi ha cominciato a circolare l’indiscrezione che sussurrava che tra Lorenzo e Claudia qualcosa si fosse rotto.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: le voci di tradimento e la smentita furiosa di lei

A far germogliare le malelingue è stato il fatto che Riccardi sia volato negli Stati Uniti da solo, per lavoro, senza la moglie. L’ex tronista, nella sua tappa negli Usa, ha anche collaborato con una fotografa. Alcuni utenti hanno iniziato a ricamare su tale vicenda, arrivando a teorizzare addirittura che Lorenzo abbia dormito con la donna in questione, nella stessa camera. In altre parole, hanno pensato che abbia tradito Claudia. A ciò si aggiunge il fatto che alcuni follower hanno domandato a Dionigi se il matrimonio fosse in salute. L’ex corteggiatrice di UeD non ha risposto (avrà avuto altro da fare), atteggiamento che ha fatto sorgere ulteriori dubbi tra alcuni fan (che invece non hanno mai altro da fare).

Terminate le vacanze pasquali, Claudia ha fatto chiarezza sulla sua situazione personale e si è sfogata usando toni perentori. Come ci si aspettava, le voci relative ai tradimenti sono false. E sono false anche quelle che sussurrano che il suo matrimonio stia attraversando un periodo complesso. “Buona Pasqua, buona Pasquetta, scusate ma ieri non sono riuscita a farvi gli auguri di persona tra una cosa e un’altra. Spero siate tutti bene”, ha esordito Dionigi, che ha poi messo a tacere le indiscrezioni sul suo legame con Riccardi.

“Io mi sto godendo questi ultimi giorni qui, che poi mercoledì finalmente torna Lorenzo. E magari può essere che qualche viperella la smetta di dire le ca****e, ma proprio ca***te enormi”, ha tuonato Claudia, con evidente riferimento a chi ha avanzato ipotesi di corna e quant’altro. “Aspettiamo che torni, poi rimarremo qualche altro giorno qui per fare delle cose che non voglio dire per scaramanzia, mettiamola così. Un bacione”, ha concluso la donna, spazzando via qualsivoglia ricostruzione farlocca. Il suo matrimonio gode di ottima salute, il resto sono solo chiacchiere.