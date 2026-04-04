Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, aria di crisi matrimoniale: retroscena e dubbi

Coppia amatissima di Uomini e Donne, dal 2019 Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi fanno coppia fissa. Lui ex tronista, lei sua corteggiatrice – preferita a Giulia Cavaglià – sono ormai inseparabili. Nel 2022 diventano genitori della piccola Maria Vittoria, due anni dopo convolano a nozze e nel 2025 nasce il loro secondogenito Leonardo Maria. Un amore idilliaco che, a distanza di tempo, potrebbe scricchiolare. Difatti aleggiano voci di crisi.

È crisi tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi? Gli indizi

Le coppie scoppiano, può succedere. Tuttavia non si sa ancora se sia questo il caso. Il 19 marzo Claudia Dionigi pubblica un post su Instagram con una dolce dedica a suo marito per la Festa del Papà. Pochi giorni dopo, precisamente il 23 marzo, illustra la loro vita in quattro nei piccoli dettagli della loro quotidianità, dopodiché Lorenzo Riccardi sparisce, nemmeno più menzionato.

Certo, i motivi possono essere diversi e non necessariamente sintomo di qualcosa di irreparabile. Ma l’indiscrezione emersa dal profilo dell’esperta di gossip Deianira Marzano desta riflessioni. In particolare, colpisce una segnalazione che domanda se sia vera la crisi tra Lorenzo e Claudia perché: “Lei, quando chiedono di Lorenzo, non risponde mai“. Oltretutto tra qualche giorno sarà il compleanno dell’ex tronista (il 13 aprile compirà 30 anni), ma tutto tace.

Un giorno così speciale diviene indifferente? In tal modo recita la segnalazione suddetta: “Nei commenti ha solo detto ritorno settimana prossima a Milano, ma quando le chiedono per compleanno di Lory, che fate, dov’è Lory, non risponde“. Anche Deianira manifesta non poche perplessità a riguardo: “Piuttosto strano, che non pubblicano una foto insieme e mettono tutti a tacere? Boh“. Dubbi che rendono ancor più ambigua tale situazione. Attualmente trattasi solamente di indiscrezioni, niente è confermato, tantomeno i diretti interessati hanno rilasciato dichiarazioni.

Intanto Lorenzo Riccardi è a New York, come testimoniato giornalmente dai suoi racconti sui social. Un luogo del cuore per lui poiché la Grande Mela è stata meta di destinazione per le vacanze di Natale 2024 con Claudia e la loro bambina – il primo viaggio insieme, da marito e moglie. Inoltre, non sono inusuali le sue trasferte, soprattutto per motivi di lavoro. Dunque si dovranno attendere aggiornamenti in merito, magari si tratta di un semplice equivoco.

Un’indiscrezione che suscita ugualmente preoccupazione tra i fan. Si interrogano su questo silenzio, sperando torni presto il sereno, qualora le voci di crisi dovessero risultare fondate.