Grande Fratello Vip 9, ufficializzata la prima concorrente famosa: il nome e tutti i dettagli

Il Grande Fratello Vip scalda i motori in vista della prossima stagione tv: il reality show, giunto alla nona edizione, tornerà in onda su Canale 5 quasi certamente nel mese di settembre. Alla conduzione è stata confermata Ilary Blasi, che ritroverà al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Di recente sono trapelate diverse indiscrezioni relative al cast dei concorrenti, nessuna delle quali è stata confermata. Ora è il magazine Chi a lanciare lo scoop, annunciando che la prima vip ufficiale che senza dubbio entrerà nella Casa più spiata d’Italia è Giulia Provvedi, sorella di Silvia, con la quale compone il duo musicale Le Donatella.

Grande Fratello Vip: la prima concorrente annunciata è Giulia Provvedi

Il settimanale edito da Mondadori ha rivelato che Giulia Provvedi sarà una delle vippone della nona edizione del programma. Un ritorno a casa per la cantante, se si considera che già nel 2018 si è messa in gioco nella medesima trasmissione. Allora partecipò al Grande Fratello con la sorella Silvia. Stavolta, invece, sempre ammesso e non concesso che la notizia data da Chi venga confermata da Mediaset, affronterà l’avventura televisiva in solitaria.

Giulia, dal 2022, ha una relazione con il procuratore sportivo Andrea Riso. I due hanno ufficializzato il loro amore, sebbene lo vivano con estrema riservatezza.

Gli altri nomi caldi del cast

Chi andrà a fare compagnia a Giulia Provvedi? Nei giorni scorsi sono circolate svariate indiscrezioni. Una delle più curiose riguarda Alessandra Pierelli, che anni fa fu molto chiacchierata per la relazione vissuta con Costantino Vitagliano. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbe in trattativa per diventare una concorrente del Grande Fratello Vip.

Un’altra voce, messa in circolo dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, sostiene che nella Casa più spiata d’Italia potrebbero sbarcare Gabriele Govoni e Giovanni Grazioso, entrambi ex volti di Temptation Island. Il quotidiano Leggo ha invece riferito che potremmo vedere in gioco Ilona Staller (alias Cicciolina), oltre all’ex cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato e alla showgirl Valeria Marini.

A differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa, non ci sarà invece Rocco Casalino. L’ex portavoce di Giuseppe Conte ha smentito la sua partecipazione.