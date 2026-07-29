Grande Fratello Vip, ecco i 20 nomi per il cast: ci sono anche Alessandra Pierelli e Andrea Damante

La produzione del Grande Fratello Vip sta lavorando per formare il cast dei famosi che andrà a popolare la Casa più spiata d’Italia nella prossima stagione del reality di Canale 5. Già tutto deciso per quanto riguarda la conduzione e le opinioniste: alla guida del programma tornerà Ilary Blasi, mentre a commentare le dinamiche del gioco sono state confermate Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Sul versante dei concorrenti, negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni relative alle presunte trattative in corso. Sono trapelati nomi di personaggi provenienti da variegati ambiti del mondo dello spettacolo tra cui Alessandra Pierelli, Luca Dorigo e Priscilla.

Cast del Grande Fratello Vip: i possibili concorrenti

Secondo il magazine Chi, gli autori impegnato nelle trattative per arruolare i vip avrebbero contattato Rocco Casalino e il compagno Alejandro Martinez. Ci sono poi le indiscrezioni riportate dal quotidiano Leggo, che ha spiegato che nel reality potrebbero sbarcare gli attori di Terra Amara Enes Atak e Sahin Vural, Priscilla di Drag Race Italia (all’anagrafe Mariano Gallo), l’attore italo-americano Antonio Sabato Jr., Ilona Staller (alias Cicciolina), l’ex cavaliere di Uomini e Donne Armando Incarnato e Valeria Marini.

Ci sono poi gli spifferi dell’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha sostenuto che la produzione del reality avrebbe contattato Alessandra Pierelli (ex di Costantino Vitagliano), il conduttore Alessio Sakara, l’ex volto di Temptation Island Rosario Guglielmi e l’ex tronista Lucia Pavan. Secondo Amedeo Venza, ci sarebbe anche la volontà di avere in gioco Giordano Mazzocchi, Luca Dorigo e Andrea Damante (tutti e tre sono sbocciati, televisivamente parlando, a Uomini e Donne).

Altri due nomi in corsa, come riferito dal giornalista Lorenzo Pugnaloni, sarebbero quelli degli ex Temptation Island Gabriele Govoni e Giovanni Grazioso. Infine c’è l’indiscrezione di Biccy, riguardante sempre il reality delle tentazioni: non si esclude che al GF Vip possa sbarcare la coppia formata da Cristian Mascolino e Soraya Sabetta.

Tutti i nomi in corsa per il Grande Fratello Vip

Di seguito l’elenco di tutti i famosi che potrebbero entrare nel cast: