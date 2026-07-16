Morto Alessandro Medici di Temptation Island, il tragico annuncio dell’ex fidanzata Sofia Calesso

Alessandro Medici, ex concorrente di Temptation Island, è morto improvvisamente all’età di 53 anni. Lo ha annunciato il giornalista Lorenzo Pugnaloni. Nel reality delle tentazioni aveva partecipato nel 2020 con l’allora fidanzata Sofia Calesso. La 36enne, non appena ha appreso la drammatica notizia, ha confermato quanto riferito da Pugnaloni, dedicando uno struggente pensiero all’ex compagno. In queste ore, tantissime persone affezionate al programma stanno esprimendo cordoglio ai familiari della vittima.

Temptation Island: è morto Alessandro Medici

Pugnaloni ha anticipato la notizia sul sito Lollomagazine.it. La conferma del decesso è poi arrivata anche da Sofia Calesso. Il giornalista ha scritto di aver appreso della morte di Medici da alcuni compaesani del 53enne. La scomparsa è avvenuta nella mattinata di giovedì 16 luglio e sarebbe stata improvvisa. Non si saprebbero ancora con certezza le cause, ma si ipotizza che l’ex concorrente di Temptation Island sia stato colto da un infarto che non gli avrebbe lasciato scampo.

La famiglia Medici, per il momento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni pubbliche. Intanto, in paese, i cartelli funebri invitano al corteo funebre previsto per sabato 18 luglio.

Le parole di Sofia Calesso: “Sarai sempre dentro di me”

Sofia Calesso, 36 anni, con Medici ha vissuto una storia lunga circa 10 anni. Nelle scorse ore, tra le sue storie di Instagram ha pubblicato una foto di Alessandro in bianco e nero insieme al suo cane di razza lupo cecoslovacco, Zeus, a cui l’uomo era molto legato. “Vivrai sempre dentro di me”, ha commentato con dolore la donna.

L’esperienza a Temptation Island, poi l’aborto e la rottura

Alessandro Medici e Sofia Calesso hanno partecipato a Temptation Island nel 2020 per cercare di capire se fossero stati in grado di superare incomprensioni e gelosie di coppia. Nonostante nel programma in diversi frangenti sembrò che la relazione fosse sul punto di spezzarsi, dopo il falò di confronto decisero di lasciare uniti il reality.

Una volta terminata l’esperienza televisiva, nel 2022 Sofia è rimasta incinta. Purtroppo fu vittima di un aborto, un evento che ha poi portato i due ad allontanarsi. Lo aveva spiegato la stessa Calesso lo scorso anno, dopo aver annunciato la rottura con Medici. “In realtà – confessò – non ho mai superato la perdita della gravidanza e ho inconsapevolmente dato la colpa anche a lui, non rendendogli più la vita serena. Alessandro non si sentiva pronto a diventare padre e, una volta perso il bimbo, è come se lo avessi colpevolizzato. Oggi capisco lo sbaglio”.