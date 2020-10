Temptation Island, Sofia: “Sono tornata con Alessandro”, il grazie alla Elia

Sofia e Alessandro dopo Temptation Island 7 sono tornati insieme. A dare una nuova conferma ci pensa la Calesso, ospite a Radio Radio nella trasmissione Non succederà più di Giada Di Miceli. Già da qualche giorno i telespettatori, attraverso i profili social della coppia, hanno scoperto che finalmente è tornato il sereno.

Ora Sofia ci tiene a rivelare i dettagli di questo riavvicinamento con Alessandro. Hanno lasciato insieme il reality delle tentazioni, per poi arrivare al confronto con Filippo Bisciglia, un mese dopo, separati. Cosa ha causato questa rottura?

Il 47enne era troppo confuso, soprattutto nel momento in cui si sono ritrovati a vedere le puntate da casa. Sofia sente che entrambi hanno sbagliato e ammette che si ritrovati spesso a fare un tira e molla. Questa situazione, ovviamente, è rimbalzata sulle rispettive famiglie.

Ed è a questo punto che i genitori di Alessandro si sono opposti al loro ritorno di fiamma. A causa di tutti i loro problemi, la famiglia Medici pare abbia perso un po’ di fiducia nella loro storia d’amore.

Già lo scorso mese di agosto, attraverso i social, era stato possibile intuire che fosse in corso una riconciliazione tra Sofia e Alessandro. E così è stato! Dopo la rottura, la Calasso non ha di certo perso le speranze. Lei stessa confessa di aver fatto di tutto pur di riconquistarlo, sebbene ci fossero delle persone che le consigliassero di fare il contrario. Sofia non sente di aver sbagliato, anzi. Racconta di essersi frequentata nuovamente con Alessandro per motivi di lavoro e con il trascorrere del tempo è stato impossibile per loro nascondere i sentimenti. Hanno scoperto che il loro amore non era mai finito e così hanno deciso di riprovarci, ancora una volta.

Come lei stessa conferma, da circa una ventina di giorni tra loro è tornata la serenità. Sofia ha comprato casa di recente: quando lui ha la possibilità la raggiunge e viceversa. Adesso la Calesso torna a sognare la convivenza con Alessandro: “Il mio desiderio è averlo sempre con me”. A starle vicino durante il periodo di rottura con il 47enne ci ha pensato Antonella Elia, sua compagna d’avventura nel percorso di Temptation Island. Ci sono anche state delle occasioni in cui si sono anche riviste. L’opinionista del GF Vip è stata molto presente per Sofia, stando con lei al telefono e rassicurandola. “La ringrazierò sempre”, dichiara Sofia.